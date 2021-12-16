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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20211216/blokirovka-1764053260.html
В МИД назвали блокировку RT DE в YouTube колкостями и вредностями
В МИД назвали блокировку RT DE в YouTube колкостями и вредностями - РИА Новости, 16.12.2021
В МИД назвали блокировку RT DE в YouTube колкостями и вредностями
Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента МИД РФ Андрей Крутских в... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:40
2021-12-16T14:40
медиавойны
в мире
люксембург (государство)
берлин (город)
германия
москва
маргарита симоньян
youtube
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента МИД РФ Андрей Крутских в беседе с РИА Новости назвал блокировку телеканала Russia Today DE в YouTube "колкостями и вредностями" со стороны Германии и отметил, что пока нет юридических терминов, чтобы считать подобные действия "актом агрессии" в рамках кибервойны.В четверг телеканал RT сообщил в своем Telegram-канале, что YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания."То, что сделала Германия, это колкости, вредности. Нет определения, что такое кибервойна - как ее измерить?.. Сейчас проблема в том, чтобы на международной арене определиться, что такое "красные линии", что считать актом агрессии, нападения. То есть, придать юридическую значимость тому быту, который мы привыкли называть", - сказал он РИА Новости.Ранее Крутских заявлял, что война в киберпространстве идёт в полном масштабе.Ранее телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян сообщил, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.
https://ria.ru/20211216/rt-1764044143.html
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в мире, люксембург (государство), берлин (город), германия, москва, маргарита симоньян, youtube, андрей крутских
14:40 16.12.2021
 
В МИД назвали блокировку RT DE в YouTube колкостями и вредностями

Глава департамента МИД Крутских назвал блокировку RT DE в YouTube колкостями и вредностями

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента МИД РФ Андрей Крутских в беседе с РИА Новости назвал блокировку телеканала Russia Today DE в YouTube "колкостями и вредностями" со стороны Германии и отметил, что пока нет юридических терминов, чтобы считать подобные действия "актом агрессии" в рамках кибервойны.
В четверг телеканал RT сообщил в своем Telegram-канале, что YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания.
Телеканал RT DE на немецком начинает вещание - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
Вчера, 13:54
YouTube объяснил удаление канала RT DE "нарушением условий использования"
"То, что сделала Германия, это колкости, вредности. Нет определения, что такое кибервойна - как ее измерить?.. Сейчас проблема в том, чтобы на международной арене определиться, что такое "красные линии", что считать актом агрессии, нападения. То есть, придать юридическую значимость тому быту, который мы привыкли называть", - сказал он РИА Новости.
Ранее Крутских заявлял, что война в киберпространстве идёт в полном масштабе.
Ранее телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян сообщил, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.
В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
Вчера, 13:10
Захарова прокомментировала блокировку нового YouTube-канала RT DE
 
МедиавойныВ миреЛюксембург (государство)Берлин (город)ГерманияМоскваМаргарита СимоньянYouTubeАндрей Крутских
 
 
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