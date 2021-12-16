https://ria.ru/20211216/blokirovka-1763972868.html

Instagram разблокировал страницу мэрии Симферополя

Instagram разблокировал страницу мэрии Симферополя - РИА Новости, 16.12.2021

Instagram разблокировал страницу мэрии Симферополя

Соцсеть Instagram разблокировала официальную страницу администрации Симферополя, сообщил РИА Новости начальник управления информационной политики администрации... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T07:12

2021-12-16T07:12

2021-12-16T07:12

общество

технологии

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Соцсеть Instagram разблокировала официальную страницу администрации Симферополя, сообщил РИА Новости начальник управления информационной политики администрации города Андрей Черниченко.Страницу заблокировали на прошлой неделе. Причина - нарушение правил сообщества, хотя, по словам пресс-службы администрации, никакой "чрезмерной активности", на что ссылаются представители Instagram, не было."Минувшей ночью наш аккаунт разблокировали", - сказал Черниченко.По его словам, это произошло после того, как ситуация получила огласку."До этого в администрации Instagram не реагировали на все наши доводы относительно необоснованности блокировки страницы администрации города", - сказал Черниченко.

https://ria.ru/20211215/blokirovka-1763832017.html

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общество, технологии, симферополь