https://ria.ru/20211216/blogery-1764077116.html

В Екатеринбурге оштрафовали блогеров, игравших в футбол на проезжей части

В Екатеринбурге оштрафовали блогеров, игравших в футбол на проезжей части - РИА Новости, 16.12.2021

В Екатеринбурге оштрафовали блогеров, игравших в футбол на проезжей части

Блогеры, установившие футбольные ворота прямо на проезжей части в Екатеринбурге и устроившие игру с мячом, оштрафованы, сообщил журналистам руководитель... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T16:24

2021-12-16T16:24

2021-12-16T16:24

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Блогеры, установившие футбольные ворота прямо на проезжей части в Екатеринбурге и устроившие игру с мячом, оштрафованы, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.Ранее один из блогеров опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он и еще трое молодых людей играют в футбол прямо на проезжей части. При этом прямо на дороге установлены футбольные ворота. Видео блогер озаглавил "Не доехали до стадиона". В комментариях он признался, что ворота участники игры купили на "Авито". ГИБДД начала проверку."Штрафы получили и организаторы всей съемки, и водитель, который их туда привез. Парней оштрафовали по статье 12.29 КоАП РФ ("Нарушение ПДД пешеходом") и по части 1 статьи 20.2 КоАП за организацию опасной игры. Суд рассмотрел материалы полиции и оштрафовал каждого из блогеров на 10 тысяч рублей. Что касается водителя, его привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 12.16 КоАП РФ за нарушение требований дорожного знака "Остановка запрещена" на 1,5 тысячи рублей. Таким образом, откровенно безобразный факт нарушения ПДД сотрудники полиции Екатеринбурга не оставили безнаказанным", - отметил Горелых.По его словам, компания молодых людей через сайт объявлений в интернете наняла иномарку для того, чтобы к месту футбольного матча доставить команду "игроков".Все это было придумано, чтобы снять и смонтировать "крутой" ролик, подчеркнул глава пресс-службы.

https://realty.ria.ru/20211215/video-1763807185.html

https://ria.ru/20211125/blogery-1760725047.html

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия