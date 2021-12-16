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Путин обсудит участие бизнеса в реализации нацпроектов
Путин обсудит участие бизнеса в реализации нацпроектов - РИА Новости, 16.12.2021
Путин обсудит участие бизнеса в реализации нацпроектов
Президент России Владимир Путин на съезде РСПП 17 декабря обсудит участие бизнеса в реализации национальных проектов и инициатив социально-экономического... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T15:06
2021-12-16T15:06
2021-12-16T15:09
экономика
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на съезде РСПП 17 декабря обсудит участие бизнеса в реализации национальных проектов и инициатив социально-экономического развития РФ, сообщает пресс-служба Кремля."Семнадцатого декабря Владимир Путин примет участие в работе юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). На съезде планируется подвести итоги деятельности объединения в 2018 - 2021 годах, направленной на взаимодействие бизнеса и власти, а также обсудить приоритетные задачи РСПП на среднесрочную перспективу до 2025 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что в фокусе внимания участников встречи - обеспечение предсказуемости делового климата, стимулирование инвестиционной активности частного бизнеса, участие бизнеса в реализации нацпроектов и инициатив социально-экономического развития России.
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экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, россия
15:06 16.12.2021 (обновлено: 15:09 16.12.2021)
Путин обсудит участие бизнеса в реализации нацпроектов
Президент Путин обсудит участие бизнеса в реализации нацпроектов на съезде РСПП