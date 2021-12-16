https://ria.ru/20211216/biznes-1764060532.html

Путин обсудит участие бизнеса в реализации нацпроектов

Путин обсудит участие бизнеса в реализации нацпроектов - РИА Новости, 16.12.2021

Путин обсудит участие бизнеса в реализации нацпроектов

Президент России Владимир Путин на съезде РСПП 17 декабря обсудит участие бизнеса в реализации национальных проектов и инициатив социально-экономического... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T15:06

2021-12-16T15:06

2021-12-16T15:09

экономика

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580834052_0:42:3250:1870_1920x0_80_0_0_6c69ef34a3520e08800149f913838b57.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на съезде РСПП 17 декабря обсудит участие бизнеса в реализации национальных проектов и инициатив социально-экономического развития РФ, сообщает пресс-служба Кремля."Семнадцатого декабря Владимир Путин примет участие в работе юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). На съезде планируется подвести итоги деятельности объединения в 2018 - 2021 годах, направленной на взаимодействие бизнеса и власти, а также обсудить приоритетные задачи РСПП на среднесрочную перспективу до 2025 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что в фокусе внимания участников встречи - обеспечение предсказуемости делового климата, стимулирование инвестиционной активности частного бизнеса, участие бизнеса в реализации нацпроектов и инициатив социально-экономического развития России.

https://ria.ru/20211215/natsproekty-1763850843.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, россия