https://ria.ru/20211216/biznes-1764033474.html

Нижегородская область на 100% выполнила мероприятия нацпроекта по бизнесу

Нижегородская область на 100% выполнила мероприятия нацпроекта по бизнесу - РИА Новости, 16.12.2021

Нижегородская область на 100% выполнила мероприятия нацпроекта по бизнесу

Нижегородская область на 100% выполнила мероприятия нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:10

2021-12-16T13:10

2021-12-16T13:11

нижегородская область

экономика

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек — РИА Новости. Нижегородская область на 100% выполнила мероприятия нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", заявил глава региона Глеб Никитин.На реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Нижегородской области в 2021 году было направлено более 370 миллионов рублей: около 350 миллионов рублей из федерального бюджета и более 20 миллионов рублей - из регионального. При этом впервые в рамках нацпроекта получили поддержку социальные предприниматели и самозанятые."Полное исполнение запланированных мероприятий нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" доказывает, что в регионе востребованы все направления поддержки бизнеса, разработанные на федеральном и региональном уровнях", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор Нижегородской области отметил, что поддержку в рамках нацпроекта предприниматели получают на всех стадиях развития бизнеса – от составления бизнес-планов и помощи в оформлении устанавливающих документов до развития кооперационных связей, масштабирования бизнеса и расширения экспортной деятельности."Важна не только поддержка, но и доступность информации о ней. Для этого в нацпроекте предусмотрена организация центров "Мой бизнес". В Нижегородской области филиалы центра уже открыты в 32 муниципалитетах. Предприниматели там всегда могут получить актуальную информацию обо всех мерах поддержки. По этому направлению область отмечена на федеральном уровне – мы вошли в перечень регионов, чьи центры "Мой бизнес" получили благодарность от министерства экономического развития РФ", - сказал Никитин.По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, на реализацию различных программ центра "Мой бизнес" было выделено более 97 миллионов рублей. Это средства на консультации и обучение предпринимателей (более 45 миллионов рублей), развитие кластеров региона (более 14 миллионов рублей) и поддержку социальных предпринимателей (16 миллионов рублей)."Также социальные предприниматели получили гранты в рамках нацпроекта на сумму более чем 52 миллиона рублей. Для поддержки программы поручительства было выделено более 37 миллионов, а на поддержку экспортеров через нижегородский Центр развития экспорта – более 56 миллионов. Еще более 114 миллионов рублей из средств нацпроекта было направлено на гранты для начинающих фермеров и субсидирование приобретения сельхозтехники", - добавил министр.

https://ria.ru/20211216/dvorets-1764018802.html

https://ria.ru/20211215/proekty-1763827115.html

https://ria.ru/20211210/investitsii-1763159248.html

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экономика, нижегородская область, глеб никитин