Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20211216/biznes-1764033474.html
Нижегородская область на 100% выполнила мероприятия нацпроекта по бизнесу
Нижегородская область на 100% выполнила мероприятия нацпроекта по бизнесу - РИА Новости, 16.12.2021
Нижегородская область на 100% выполнила мероприятия нацпроекта по бизнесу
Нижегородская область на 100% выполнила мероприятия нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T13:10
2021-12-16T13:11
нижегородская область
экономика
нижегородская область
глеб никитин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592629310_0:62:3072:1790_1920x0_80_0_0_07ce6fb07b797489d53156d8f78a9e98.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек — РИА Новости. Нижегородская область на 100% выполнила мероприятия нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", заявил глава региона Глеб Никитин.На реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Нижегородской области в 2021 году было направлено более 370 миллионов рублей: около 350 миллионов рублей из федерального бюджета и более 20 миллионов рублей - из регионального. При этом впервые в рамках нацпроекта получили поддержку социальные предприниматели и самозанятые."Полное исполнение запланированных мероприятий нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" доказывает, что в регионе востребованы все направления поддержки бизнеса, разработанные на федеральном и региональном уровнях", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор Нижегородской области отметил, что поддержку в рамках нацпроекта предприниматели получают на всех стадиях развития бизнеса – от составления бизнес-планов и помощи в оформлении устанавливающих документов до развития кооперационных связей, масштабирования бизнеса и расширения экспортной деятельности."Важна не только поддержка, но и доступность информации о ней. Для этого в нацпроекте предусмотрена организация центров "Мой бизнес". В Нижегородской области филиалы центра уже открыты в 32 муниципалитетах. Предприниматели там всегда могут получить актуальную информацию обо всех мерах поддержки. По этому направлению область отмечена на федеральном уровне – мы вошли в перечень регионов, чьи центры "Мой бизнес" получили благодарность от министерства экономического развития РФ", - сказал Никитин.По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, на реализацию различных программ центра "Мой бизнес" было выделено более 97 миллионов рублей. Это средства на консультации и обучение предпринимателей (более 45 миллионов рублей), развитие кластеров региона (более 14 миллионов рублей) и поддержку социальных предпринимателей (16 миллионов рублей)."Также социальные предприниматели получили гранты в рамках нацпроекта на сумму более чем 52 миллиона рублей. Для поддержки программы поручительства было выделено более 37 миллионов, а на поддержку экспортеров через нижегородский Центр развития экспорта – более 56 миллионов. Еще более 114 миллионов рублей из средств нацпроекта было направлено на гранты для начинающих фермеров и субсидирование приобретения сельхозтехники", - добавил министр.
https://ria.ru/20211216/dvorets-1764018802.html
https://ria.ru/20211215/proekty-1763827115.html
https://ria.ru/20211210/investitsii-1763159248.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592629310_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d79a556a8f1f42072eaf55bd1779efe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, нижегородская область, глеб никитин
13:10 16.12.2021 (обновлено: 13:11 16.12.2021)
 
Нижегородская область на 100% выполнила мероприятия нацпроекта по бизнесу

Нижегородская область на 100% выполнила мероприятия нацпроекта по малому бизнесу

© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек — РИА Новости. Нижегородская область на 100% выполнила мероприятия нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", заявил глава региона Глеб Никитин.
На реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Нижегородской области в 2021 году было направлено более 370 миллионов рублей: около 350 миллионов рублей из федерального бюджета и более 20 миллионов рублей - из регионального. При этом впервые в рамках нацпроекта получили поддержку социальные предприниматели и самозанятые.
Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
12:18Нижегородская область
Нижегородская область получит средства на строительство ледового дворца
"Полное исполнение запланированных мероприятий нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" доказывает, что в регионе востребованы все направления поддержки бизнеса, разработанные на федеральном и региональном уровнях", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области отметил, что поддержку в рамках нацпроекта предприниматели получают на всех стадиях развития бизнеса – от составления бизнес-планов и помощи в оформлении устанавливающих документов до развития кооперационных связей, масштабирования бизнеса и расширения экспортной деятельности.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 13:15Нижегородская область
Нижегородский губернатор представил Матвиенко проекты развития региона
"Важна не только поддержка, но и доступность информации о ней. Для этого в нацпроекте предусмотрена организация центров "Мой бизнес". В Нижегородской области филиалы центра уже открыты в 32 муниципалитетах. Предприниматели там всегда могут получить актуальную информацию обо всех мерах поддержки. По этому направлению область отмечена на федеральном уровне – мы вошли в перечень регионов, чьи центры "Мой бизнес" получили благодарность от министерства экономического развития РФ", - сказал Никитин.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, на реализацию различных программ центра "Мой бизнес" было выделено более 97 миллионов рублей. Это средства на консультации и обучение предпринимателей (более 45 миллионов рублей), развитие кластеров региона (более 14 миллионов рублей) и поддержку социальных предпринимателей (16 миллионов рублей).
"Также социальные предприниматели получили гранты в рамках нацпроекта на сумму более чем 52 миллиона рублей. Для поддержки программы поручительства было выделено более 37 миллионов, а на поддержку экспортеров через нижегородский Центр развития экспорта – более 56 миллионов. Еще более 114 миллионов рублей из средств нацпроекта было направлено на гранты для начинающих фермеров и субсидирование приобретения сельхозтехники", - добавил министр.
Стрелка Оки и Волги в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 16:10Нижегородская область
Нижегородские предприятия увеличили инвестиции в основной капитал
 
Нижегородская областьЭкономикаНижегородская областьГлеб Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
00:15В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
00:08В РВСН заявили о разработке нового ракетного комплекса
23:57В Сирии остались несколько российских детей, заявила детский омбудсмен
23:56Экс-сотрудника Пентагона заподозрили в шпионаже в пользу России
23:51В РВСН заявили о разработке новых гиперзвуковых стратегических комплексов
23:46Режиссер Сокуров заявил, что отправленное им письмо в СПЧ не для прессы
Лента новостейМолния
Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризисаВ США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & JohnsonВ РВСН заявили о разработке нового ракетного комплексаВ Сирии остались несколько российских детей, заявила детский омбудсменЭкс-сотрудника Пентагона заподозрили в шпионаже в пользу РоссииВ РВСН заявили о разработке новых гиперзвуковых стратегических комплексовРежиссер Сокуров заявил, что отправленное им письмо в СПЧ не для прессы