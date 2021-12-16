https://ria.ru/20211216/bezopasnost-1764027345.html

Россия предложила Западу закрепить гарантии безопасности в двух документах

Россия предложила Западу закрепить гарантии безопасности в двух документах - РИА Новости, 16.12.2021

Россия предложила Западу закрепить гарантии безопасности в двух документах

Помощник президента России Юрий Ушаков довел до советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана тезис о готовности РФ незамедлительно... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:47

2021-12-16T12:47

2021-12-16T12:57

в мире

сша

дмитрий песков

россия

юрий ушаков

джейк салливан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_0:163:2850:1766_1920x0_80_0_0_62e0b874a6440ba0895fde70bb88870f.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков довел до советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана тезис о готовности РФ незамедлительно начать переговоры по проектам документов по гарантиям безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ушаков дал разъяснение по проектам двух документов - договора и соглашения - по гарантиям безопасности, которые были вчера по дипканалам в МИДе переданы американской стороне. И, что очень важно, Ушаков довел до Салливана тезис о нашей готовности незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов", - сказал Песков журналистам.При этом Песков не стал называть конкретные документы, которые передал Ушаков, отметив лишь, что это проект договора и проект соглашения.

https://ria.ru/20211216/garantii-1763985385.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дмитрий песков, россия, юрий ушаков, джейк салливан