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Россия предложила Западу закрепить гарантии безопасности в двух документах
Россия предложила Западу закрепить гарантии безопасности в двух документах - РИА Новости, 16.12.2021
Россия предложила Западу закрепить гарантии безопасности в двух документах
Помощник президента России Юрий Ушаков довел до советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана тезис о готовности РФ незамедлительно... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:47
2021-12-16T12:57
в мире
сша
дмитрий песков
россия
юрий ушаков
джейк салливан
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков довел до советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана тезис о готовности РФ незамедлительно начать переговоры по проектам документов по гарантиям безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ушаков дал разъяснение по проектам двух документов - договора и соглашения - по гарантиям безопасности, которые были вчера по дипканалам в МИДе переданы американской стороне. И, что очень важно, Ушаков довел до Салливана тезис о нашей готовности незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов", - сказал Песков журналистам.При этом Песков не стал называть конкретные документы, которые передал Ушаков, отметив лишь, что это проект договора и проект соглашения.
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в мире, сша, дмитрий песков, россия, юрий ушаков, джейк салливан
12:47 16.12.2021 (обновлено: 12:57 16.12.2021)
 
Россия предложила Западу закрепить гарантии безопасности в двух документах

Песков: Россия предложила Западу закрепить гарантии безопасности в двух документах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков довел до советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана тезис о готовности РФ незамедлительно начать переговоры по проектам документов по гарантиям безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ушаков дал разъяснение по проектам двух документов - договора и соглашения - по гарантиям безопасности, которые были вчера по дипканалам в МИДе переданы американской стороне. И, что очень важно, Ушаков довел до Салливана тезис о нашей готовности незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов", - сказал Песков журналистам.
При этом Песков не стал называть конкретные документы, которые передал Ушаков, отметив лишь, что это проект договора и проект соглашения.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
09:57
Россия готова к работе по гарантиям безопасности, заявили в МИД
 
В миреСШАДмитрий ПесковРоссияЮрий УшаковДжейк Салливан
 
 
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