https://ria.ru/20211216/bezopasnost-1764027345.html
Россия предложила Западу закрепить гарантии безопасности в двух документах
Россия предложила Западу закрепить гарантии безопасности в двух документах - РИА Новости, 16.12.2021
Россия предложила Западу закрепить гарантии безопасности в двух документах
Помощник президента России Юрий Ушаков довел до советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана тезис о готовности РФ незамедлительно... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:47
2021-12-16T12:47
2021-12-16T12:57
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дмитрий песков
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков довел до советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана тезис о готовности РФ незамедлительно начать переговоры по проектам документов по гарантиям безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ушаков дал разъяснение по проектам двух документов - договора и соглашения - по гарантиям безопасности, которые были вчера по дипканалам в МИДе переданы американской стороне. И, что очень важно, Ушаков довел до Салливана тезис о нашей готовности незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов", - сказал Песков журналистам.При этом Песков не стал называть конкретные документы, которые передал Ушаков, отметив лишь, что это проект договора и проект соглашения.
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в мире, сша, дмитрий песков, россия, юрий ушаков, джейк салливан
12:47 16.12.2021 (обновлено: 12:57 16.12.2021)
Россия предложила Западу закрепить гарантии безопасности в двух документах
Песков: Россия предложила Западу закрепить гарантии безопасности в двух документах