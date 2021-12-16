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Путин проводит заседание наблюдательного совета АСИ. Прямая трансляция

Путин проводит заседание наблюдательного совета АСИ. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.12.2021

Путин проводит заседание наблюдательного совета АСИ. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T20:38

2021-12-16T20:38

2021-12-16T20:38

видео

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Это автономная некоммерческая организация, созданная правительством для реализации бизнес-проектов и социально ориентированных инициатив.Председателем набсовета является сам Путин, среди его членов президент Сбербанка Герман Греф, помощник президента Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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