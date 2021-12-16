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Путин проводит заседание наблюдательного совета АСИ. Прямая трансляция
Путин проводит заседание наблюдательного совета АСИ. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.12.2021
Путин проводит заседание наблюдательного совета АСИ. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T20:38
2021-12-16T20:38
2021-12-16T20:38
видео
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Это автономная некоммерческая организация, созданная правительством для реализации бизнес-проектов и социально ориентированных инициатив.Председателем набсовета является сам Путин, среди его членов президент Сбербанка Герман Греф, помощник президента Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.
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LIVE: Путин проводит заседание наблюдательного совета АСИ
LIVE: Путин проводит заседание наблюдательного совета АСИ
2021-12-16T20:38
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РИА Новости
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РИА Новости
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видео, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), видео