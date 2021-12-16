https://ria.ru/20211216/akkreditatsiya-1764060295.html

Программа Школы инвестора ВТБ Капитал Инвестиции получила аккредитацию

Программа Школы инвестора ВТБ Капитал Инвестиции получила аккредитацию - РИА Новости, 16.12.2021

Программа Школы инвестора ВТБ Капитал Инвестиции получила аккредитацию

Обучающая программа ВТБ Капитал Инвестиции получила аккредитацию в Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ), сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T15:04

2021-12-16T15:04

2021-12-16T15:29

втб

вениамин каганов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19206/83/192068355_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_b61cc7ab30d3282275f7e17fc1b84eb2.jpg

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Обучающая программа ВТБ Капитал Инвестиции получила аккредитацию в Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ), сообщает пресс-служба банка.Программа прошла экспертную оценку от АРФГ на соответствие принятым базовым требованиям. Решение было вынесено в ходе очередного заседания аккредитационной комиссии по программам обучения частных начинающих инвесторов основам инвестиционной грамотности. В ее состав вошли ведущие эксперты финансового сообщества, представители Банка России и других профильных ведомств.По данным пресс-службы банка, Школа инвестора ВТБ является одной из самых посещаемых среди проектов для начинающих инвесторов. Ее аудитория за год выросла в два раза и превышает 200 тысяч уникальных посетителей в месяц.Школа инвестора - первая и единственная платформа на инвестиционном рынке проводит конференции для розничных инвесторов по IPOи дает возможность клиентам напрямую задать вопрос компании, которая ведет размещение акций.Как отметил директор АРФГ Вениамин Каганов, слова которого приводи пресс-служба банка, все больше начинающих инвесторов будут обращать внимание на наличие аккредитации АРФГ, как знака качества обучающих программ.

https://ria.ru/20211118/investitsii-1759656839.html

https://ria.ru/20211110/klienty-1758401466.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

втб, вениамин каганов, россия