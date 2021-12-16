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Программа Школы инвестора ВТБ Капитал Инвестиции получила аккредитацию
Программа Школы инвестора ВТБ Капитал Инвестиции получила аккредитацию - РИА Новости, 16.12.2021
Программа Школы инвестора ВТБ Капитал Инвестиции получила аккредитацию
Обучающая программа ВТБ Капитал Инвестиции получила аккредитацию в Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ), сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T15:04
2021-12-16T15:29
втб
вениамин каганов
россия
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Обучающая программа ВТБ Капитал Инвестиции получила аккредитацию в Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ), сообщает пресс-служба банка.Программа прошла экспертную оценку от АРФГ на соответствие принятым базовым требованиям. Решение было вынесено в ходе очередного заседания аккредитационной комиссии по программам обучения частных начинающих инвесторов основам инвестиционной грамотности. В ее состав вошли ведущие эксперты финансового сообщества, представители Банка России и других профильных ведомств.По данным пресс-службы банка, Школа инвестора ВТБ является одной из самых посещаемых среди проектов для начинающих инвесторов. Ее аудитория за год выросла в два раза и превышает 200 тысяч уникальных посетителей в месяц.Школа инвестора - первая и единственная платформа на инвестиционном рынке проводит конференции для розничных инвесторов по IPOи дает возможность клиентам напрямую задать вопрос компании, которая ведет размещение акций.Как отметил директор АРФГ Вениамин Каганов, слова которого приводи пресс-служба банка, все больше начинающих инвесторов будут обращать внимание на наличие аккредитации АРФГ, как знака качества обучающих программ.
https://ria.ru/20211118/investitsii-1759656839.html
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втб, вениамин каганов, россия
15:04 16.12.2021 (обновлено: 15:29 16.12.2021)
 

Программа Школы инвестора ВТБ Капитал Инвестиции получила аккредитацию

© РИА Новости / Алексей ДружининВТБ Капитал
ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Обучающая программа ВТБ Капитал Инвестиции получила аккредитацию в Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ), сообщает пресс-служба банка.
Программа прошла экспертную оценку от АРФГ на соответствие принятым базовым требованиям. Решение было вынесено в ходе очередного заседания аккредитационной комиссии по программам обучения частных начинающих инвесторов основам инвестиционной грамотности. В ее состав вошли ведущие эксперты финансового сообщества, представители Банка России и других профильных ведомств.
Логотип банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 16:01
ВТБ Капитал Инвестиции запустили спецфонды для инвестиций в росбумаги
По данным пресс-службы банка, Школа инвестора ВТБ является одной из самых посещаемых среди проектов для начинающих инвесторов. Ее аудитория за год выросла в два раза и превышает 200 тысяч уникальных посетителей в месяц.
Школа инвестора - первая и единственная платформа на инвестиционном рынке проводит конференции для розничных инвесторов по IPOи дает возможность клиентам напрямую задать вопрос компании, которая ведет размещение акций.
"Мы уверены, что будущее российского фондового рынка во многом зависит от уровня финансовой грамотности розничного инвестора. Получение аккредитации нашей образовательной программы в АРФГ свидетельствует о высоких стандартах и качестве наших обучающих продуктов, над разработкой и обновлением которых мы постоянно работаем. Одна из наших основных задач – это обеспечить инвесторов всей необходимой информацией и качественными знаниями для грамотной торговли на бирже, дать возможность как можно глубже понять все тонкости инвестиционного процесса. Инвестиции должны быть осознанными, чтобы розничный инвестор приходил на рынок всерьез и надолго", - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.
Как отметил директор АРФГ Вениамин Каганов, слова которого приводи пресс-служба банка, все больше начинающих инвесторов будут обращать внимание на наличие аккредитации АРФГ, как знака качества обучающих программ.
"Для нас важно, что лидеры отрасли оценили экспертизу АРФГ. Это пример ответственного отношения крупнейших участников рынка к интересам своих клиентов. Надеемся, что все больше начинающих инвесторов будут обращать внимание на наличие аккредитации АРФГ, как знака качества обучающих программ. При этом хочется подчеркнуть, что возможность получить "добро" от АРФГ есть и у небольших компаний и даже физических лиц. Для этого нужно разработать программу в соответствии с критериями аккредитации и подать заявку. Уверен, вместе мы сможем повысить качество обучения и вместе с тем, безопасность для начинающих инвесторов", - резюмировал Каганов.
Девушка проходит мимо отделения банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 14:32
ВТБ Капитал Инвестиции за год удвоили клиентскую базу до 2 млн человек
 
ВТБВениамин КагановРоссия
 
 
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