https://ria.ru/20211216/advokat-1764116613.html

Адвокат не считает дело Сафронова безнадежным

Адвокат не считает дело Сафронова безнадежным - РИА Новости, 16.12.2021

Адвокат не считает дело Сафронова безнадежным

Дело о госизмене в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова небезнадежно хотя бы потому, что следствие, по оценке защиты, допустило множество... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T19:33

2021-12-16T19:33

2021-12-16T19:33

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

роскосмос

иван сафронов

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Дело о госизмене в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова небезнадежно хотя бы потому, что следствие, по оценке защиты, допустило множество нарушений, утверждает адвокат Дмитрий Талантов."Поведение следствия деструктивно даже для самого следствия, в конечном итоге оно выходит боком для обвинения, когда ты ограничиваешь защиту в их безусловных правах… Хотя бы исходя из множества процессуальных нарушений, а они рано или будут замечены, я в это верю, я не исключаю жалобы в Конституционный суд и ЕСПЧ, это дело не является безнадежным", - заявил Талантов РИА Новости в четверг.По его словам, защита продолжает подавать в суд жалобы на действия следствия, в частности на запрет при ознакомлении с материалами дела фотографировать их, делать пометки, пользоваться письменными принадлежностями."Из нового – сейчас следователь отказывается получать наши ходатайства, заявления, отводы. А как? "Я не приму и все, через Почту России". У нас переписка по одному из вопросов длилась больше месяца точно", - добавил Талантов.Актуальным комментарием следствия РИА Новости не располагает.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод – передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ.Расследование этого дела было завершено, защита утверждает, что оно поступит в суд для рассмотрения не раньше весны. Сафронов не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.

https://ria.ru/20211215/dopros-1763825311.html

https://ria.ru/20211209/safronov-1762921876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), роскосмос, иван сафронов