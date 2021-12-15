https://ria.ru/20211215/zhile-1763922096.html

В Татарстане выделили 141 квартиру для расселения из аварийного жилья

В Татарстане выделили 141 квартиру для расселения из аварийного жилья - РИА Новости, 15.12.2021

В Татарстане выделили 141 квартиру для расселения из аварийного жилья

Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана передал исполкому Казани 141 квартиру для расселения граждан из аварийного жилья, сообщает фонд. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T18:30

2021-12-15T18:30

2021-12-15T18:30

республика татарстан

общество

казань

республика татарстан (татарстан)

жилье

аварийные дома

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КАЗАНЬ, 15 дек – РИА Новости. Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана передал исполкому Казани 141 квартиру для расселения граждан из аварийного жилья, сообщает фонд."Исполкому Казани для расселения граждан из аварийного жилищного фонда передана 141 квартира в сданных домах жилого района "Салават купере". Из них 79 – однокомнатные, 46 – двухкомнатные и 16 – трехкомнатные квартиры", - говорится в сообщении.Отмечается, что горожане получат жилье за счет государства в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Квартиры передаются готовыми к проживанию: в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.Ранее власти Татарстана сообщали, что расселение жителей республики из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, завершится на два года раньше запланированного срока – до конца 2023 года. Соответствующее решение было принято правительством региона, утвердившим Республиканскую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 2023 года.Всего запланировано переселить более 1,7 тысячи человек из 654 жилых помещений площадью почти 21 тысяча квадратных метров. Общий объем финансовых средств для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья превысит 1,1 миллиарда рублей, которые формируются за счет средств госкорпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – более 0,7 миллиарда рублей, бюджета Татарстана – около 0,4 миллиарда рублей, бюджетов муниципальных образований республики – 8,5 миллиона рублей.В реализации регионального проекта участвуют 11 муниципальных образований. Приобретение жилых помещений для расселения аварийного жилья в Казани запланировано завершить уже до конца 2021 года: в 2019-2020 годах было расселено 454 человека из 146 квартир, в текущем году уже приобретено 100 квартир для расселения 294 жителей.

https://ria.ru/20211206/tatarstan-1762323625.html

https://ria.ru/20211206/proekty-1762456518.html

казань

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общество, казань, республика татарстан (татарстан), жилье, аварийные дома