https://ria.ru/20211215/zhile-1763784493.html

В Удмуртии 64 семьи смогут улучшить жилищные условия по соцпрограмме

В Удмуртии 64 семьи смогут улучшить жилищные условия по соцпрограмме - РИА Новости, 15.12.2021

В Удмуртии 64 семьи смогут улучшить жилищные условия по соцпрограмме

Социальные выплаты на покупку, строительство жилья или погашение ипотеки в 2022 году получат в Удмуртии 64 молодые семьи, сообщили в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T10:11

2021-12-15T10:11

2021-12-15T10:11

удмуртская республика

общество

удмуртская республика (удмуртия)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

жилье

россия

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УФА, 15 дек - РИА Новости. Социальные выплаты на покупку, строительство жилья или погашение ипотеки в 2022 году получат в Удмуртии 64 молодые семьи, сообщили в пресс-службе главы региона.Ппоясняется, что в республике сформирован и направлен в Минстрой России список молодых семей, которые претендуют на государственную поддержку в улучшении жилищных условий в 2022 году. Семьи смогут получить социальную выплату на приобретение, строительство дома или погашение ипотеки в рамках федеральной программы обеспечения жильем молодых семей."Для семей с детьми выплата составляет 35% от расчетной стоимости жилого помещения, для семей без детей – 30%. Планируется, что в 2022 году помощь будет предоставлена 64 молодым семьям Удмуртии. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 27 миллионов рублей, софинансирование республики составит 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении.По данным властей, в текущем году на реализацию программы из федерального и регионального бюджетов направлено 47 миллионов рублей, свои жилищные условия улучшили 68 молодых семей. При этом минимальная сумма сертификата составила 585 тысяч рублей, максимальная – 1 миллион 298 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211214/remont-1763671466.html

https://ria.ru/20211214/obrazovanie-1763661682.html

удмуртская республика (удмуртия)

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общество, удмуртская республика (удмуртия), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жилье, россия