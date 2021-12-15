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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20211215/zhile-1763784493.html
В Удмуртии 64 семьи смогут улучшить жилищные условия по соцпрограмме
В Удмуртии 64 семьи смогут улучшить жилищные условия по соцпрограмме - РИА Новости, 15.12.2021
В Удмуртии 64 семьи смогут улучшить жилищные условия по соцпрограмме
Социальные выплаты на покупку, строительство жилья или погашение ипотеки в 2022 году получат в Удмуртии 64 молодые семьи, сообщили в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T10:11
2021-12-15T10:11
удмуртская республика
общество
удмуртская республика (удмуртия)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
жилье
россия
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УФА, 15 дек - РИА Новости. Социальные выплаты на покупку, строительство жилья или погашение ипотеки в 2022 году получат в Удмуртии 64 молодые семьи, сообщили в пресс-службе главы региона.Ппоясняется, что в республике сформирован и направлен в Минстрой России список молодых семей, которые претендуют на государственную поддержку в улучшении жилищных условий в 2022 году. Семьи смогут получить социальную выплату на приобретение, строительство дома или погашение ипотеки в рамках федеральной программы обеспечения жильем молодых семей."Для семей с детьми выплата составляет 35% от расчетной стоимости жилого помещения, для семей без детей – 30%. Планируется, что в 2022 году помощь будет предоставлена 64 молодым семьям Удмуртии. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 27 миллионов рублей, софинансирование республики составит 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении.По данным властей, в текущем году на реализацию программы из федерального и регионального бюджетов направлено 47 миллионов рублей, свои жилищные условия улучшили 68 молодых семей. При этом минимальная сумма сертификата составила 585 тысяч рублей, максимальная – 1 миллион 298 тысяч рублей.
https://ria.ru/20211214/remont-1763671466.html
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общество, удмуртская республика (удмуртия), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жилье, россия
10:11 15.12.2021
 
В Удмуртии 64 семьи смогут улучшить жилищные условия по соцпрограмме

В Удмуртии 64 семьи смогут улучшить жилищные условия по социальной программе в 2022 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВходная дверь квартиры в новостройке
Входная дверь квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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УФА, 15 дек - РИА Новости. Социальные выплаты на покупку, строительство жилья или погашение ипотеки в 2022 году получат в Удмуртии 64 молодые семьи, сообщили в пресс-службе главы региона.
Ппоясняется, что в республике сформирован и направлен в Минстрой России список молодых семей, которые претендуют на государственную поддержку в улучшении жилищных условий в 2022 году. Семьи смогут получить социальную выплату на приобретение, строительство дома или погашение ипотеки в рамках федеральной программы обеспечения жильем молодых семей.
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"Для семей с детьми выплата составляет 35% от расчетной стоимости жилого помещения, для семей без детей – 30%. Планируется, что в 2022 году помощь будет предоставлена 64 молодым семьям Удмуртии. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 27 миллионов рублей, софинансирование республики составит 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По данным властей, в текущем году на реализацию программы из федерального и регионального бюджетов направлено 47 миллионов рублей, свои жилищные условия улучшили 68 молодых семей. При этом минимальная сумма сертификата составила 585 тысяч рублей, максимальная – 1 миллион 298 тысяч рублей.
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Удмуртская РеспубликаОбществоУдмуртская Республика (Удмуртия)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ЖильеРоссия
 
 
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