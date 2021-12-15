https://ria.ru/20211215/zerno-1763840726.html

Путин и Си Цзиньпин обсудили тему экспорта российского зерна в Китай

Путин и Си Цзиньпин обсудили тему экспорта российского зерна в Китай - РИА Новости, 15.12.2021

Путин и Си Цзиньпин обсудили тему экспорта российского зерна в Китай

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров по видеосвязи обсудили тему экспорта российского зерна в Китай, сообщил... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:11

2021-12-15T14:11

2021-12-15T14:11

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китай

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си цзиньпин

юрий ушаков

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров по видеосвязи обсудили тему экспорта российского зерна в Китай, сообщил журналистам помощник лидера РФ Юрий Ушаков."Да, эта тема обсуждалась достаточно подробно", - сказал Ушаков.На вопрос о том, понятно ли, когда Китай может открыть свой рынок для поставок зерна из всех регионов РФ, Ушаков ответил: "Этот вопрос будет изучен, и по линии соответствующих ведомств будет дан ответ".

https://ria.ru/20211210/pshenitsa-1763202993.html

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экономика, в мире, китай, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, россия