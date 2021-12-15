https://ria.ru/20211215/zelenskiy-1763802862.html

Экс-генпрокурор Украины заявил, что Зеленский "правит по Пушкину"

Экс-генпрокурор Украины заявил, что Зеленский "правит по Пушкину" - РИА Новости, 15.12.2021

Экс-генпрокурор Украины заявил, что Зеленский "правит по Пушкину"

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко считает, что президент страны Владимир Зеленский "правит по Пушкину" - "царствуй лежа на боку", в то время как глава его... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T11:34

2021-12-15T11:34

2021-12-15T11:34

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КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко считает, что президент страны Владимир Зеленский "правит по Пушкину" - "царствуй лежа на боку", в то время как глава его офиса Андрей Ермак организовывает ему победы.Ранее бывший начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что в украинской власти действует "крот", который работает в интересах РФ, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году. Бывший депутат Верховной рады, экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал МВД Геннадий Москаль заявил, что Ермак работает на спецслужбы РФ, его агентурный псевдоним "Тимофеев". Зеленский заявил, что не намерен увольнять главу своего офиса и назвал его "мощным человеком". Сам Ермак заявил, что, если бы заявления о том, что он "русский шпион" имели под собой какое-то основания, у него бы не было столько международных переговоров."Я не считаю Ермака шпионом РФ; я считаю его агентом влияния РФ, который по случайному стечению обстоятельств 73% украинских избирателей тогда отвечал за внешний курс, а сейчас – за весь курс. Да, президент Зеленский правит по Пушкину: "царствуй лежа на боку". А господин Ермак организовывает ему победы - о чем ему регулярно докладывает, и Зеленский в это верит", - сказал Луценко в интервью изданию "Цензор.нет".Он отметил, что президент должен встречаться не только с главой своего офиса, но и с десятками людей каждый день."В данном случае есть люди, которые считают, что надо договариваться с россиянами, люди, которые имеют много знакомых, для которых ментально это понятно. Смотрите, я понимаю, как для Зеленского это выглядит: "Если Андрюха (глава офиса Андрей Ермак – ред.) имеет связи с фейсами, так значит, договоримся". Такая у них логика криминальных 90-х: если у тебя есть знакомый в криминальной группировке, то дотрем. Речь не идет о том, что нужно выставить позицию; что нужно сформировать потенциал; нужно сесть за стол переговоров сильным. Нет, если есть знакомые, значит, мы дотрем. Вот эта детская логика сейчас правит", - считает Луценко.

https://ria.ru/20211215/dengi-1763765327.html

https://ria.ru/20211215/parodirovanie-1763763452.html

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в мире, украина, закарпатская область, владимир зеленский, министерство обороны украины, верховная рада украины, геннадий москаль, андрей ермак, россия