Экс-генпрокурор Украины заявил, что Зеленский "правит по Пушкину"
Экс-генпрокурор Украины Луценко: Зеленский "правит по Пушкину" — "царствуй лежа на боку"
КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко считает, что президент страны Владимир Зеленский "правит по Пушкину" - "царствуй лежа на боку", в то время как глава его офиса Андрей Ермак организовывает ему победы.
Ранее бывший начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что в украинской власти действует "крот", который работает в интересах РФ, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году. Бывший депутат Верховной рады, экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал МВД Геннадий Москаль заявил, что Ермак работает на спецслужбы РФ, его агентурный псевдоним "Тимофеев". Зеленский заявил, что не намерен увольнять главу своего офиса и назвал его "мощным человеком". Сам Ермак заявил, что, если бы заявления о том, что он "русский шпион" имели под собой какое-то основания, у него бы не было столько международных переговоров.
"Я не считаю Ермака шпионом РФ; я считаю его агентом влияния РФ, который по случайному стечению обстоятельств 73% украинских избирателей тогда отвечал за внешний курс, а сейчас – за весь курс. Да, президент Зеленский правит по Пушкину: "царствуй лежа на боку". А господин Ермак организовывает ему победы - о чем ему регулярно докладывает, и Зеленский в это верит", - сказал Луценко в интервью изданию "Цензор.нет".
Он отметил, что президент должен встречаться не только с главой своего офиса, но и с десятками людей каждый день.
"В данном случае есть люди, которые считают, что надо договариваться с россиянами, люди, которые имеют много знакомых, для которых ментально это понятно. Смотрите, я понимаю, как для Зеленского это выглядит: "Если Андрюха (глава офиса Андрей Ермак – ред.) имеет связи с фейсами, так значит, договоримся". Такая у них логика криминальных 90-х: если у тебя есть знакомый в криминальной группировке, то дотрем. Речь не идет о том, что нужно выставить позицию; что нужно сформировать потенциал; нужно сесть за стол переговоров сильным. Нет, если есть знакомые, значит, мы дотрем. Вот эта детская логика сейчас правит", - считает Луценко.