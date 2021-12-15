https://ria.ru/20211215/zdravookhranenie-1763889064.html
Путин назвал главный показатель работы в здравоохранении
Путин назвал главный показатель работы в здравоохранении - РИА Новости, 15.12.2021
Путин назвал главный показатель работы в здравоохранении
Главным показателем работы в здравоохранении является удовлетворенность этой работой со стороны граждан, пока есть над чем работать, заявил президент России... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:40
2021-12-15T16:40
2021-12-15T17:30
россия
общество
медицина
здравоохранение
владимир путин
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761479526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a73993cbf0c21e621473f0bcc3b50f8f.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Главным показателем работы в здравоохранении является удовлетворенность этой работой со стороны граждан, пока есть над чем работать, заявил президент России Владимир Путин."То, насколько граждане удовлетворены качеством и доступностью медицинской помощи, это главный интегральный показатель эффективности нашей работы. И здесь нужно добиваться наибольшего прогресса. Пока показатель достаточно скромный. И вы знаете об этом", - сказал Путин на заседании Совета по нацпроектам.
https://ria.ru/20211215/golikova-1763868102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761479526_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_7879563929ad474e134e19900877b985.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, медицина, здравоохранение, владимир путин, здоровье - общество
16:40 15.12.2021 (обновлено: 17:30 15.12.2021)
Путин назвал главный показатель работы в здравоохранении
Путин: показатель удовлетворенности россиян качеством медицины достаточно скромный