https://ria.ru/20211215/zdravookhranenie-1763889064.html

Путин назвал главный показатель работы в здравоохранении

Путин назвал главный показатель работы в здравоохранении - РИА Новости, 15.12.2021

Путин назвал главный показатель работы в здравоохранении

Главным показателем работы в здравоохранении является удовлетворенность этой работой со стороны граждан, пока есть над чем работать, заявил президент России... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T16:40

2021-12-15T16:40

2021-12-15T17:30

россия

общество

медицина

здравоохранение

владимир путин

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Главным показателем работы в здравоохранении является удовлетворенность этой работой со стороны граждан, пока есть над чем работать, заявил президент России Владимир Путин."То, насколько граждане удовлетворены качеством и доступностью медицинской помощи, это главный интегральный показатель эффективности нашей работы. И здесь нужно добиваться наибольшего прогресса. Пока показатель достаточно скромный. И вы знаете об этом", - сказал Путин на заседании Совета по нацпроектам.

https://ria.ru/20211215/golikova-1763868102.html

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россия, общество, медицина, здравоохранение, владимир путин, здоровье - общество