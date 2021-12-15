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Путин назвал главный показатель работы в здравоохранении
Путин назвал главный показатель работы в здравоохранении - РИА Новости, 15.12.2021
Путин назвал главный показатель работы в здравоохранении
Главным показателем работы в здравоохранении является удовлетворенность этой работой со стороны граждан, пока есть над чем работать, заявил президент России... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:40
2021-12-15T17:30
россия
общество
медицина
здравоохранение
владимир путин
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Главным показателем работы в здравоохранении является удовлетворенность этой работой со стороны граждан, пока есть над чем работать, заявил президент России Владимир Путин."То, насколько граждане удовлетворены качеством и доступностью медицинской помощи, это главный интегральный показатель эффективности нашей работы. И здесь нужно добиваться наибольшего прогресса. Пока показатель достаточно скромный. И вы знаете об этом", - сказал Путин на заседании Совета по нацпроектам.
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россия, общество, медицина, здравоохранение, владимир путин, здоровье - общество
16:40 15.12.2021 (обновлено: 17:30 15.12.2021)
 
Путин назвал главный показатель работы в здравоохранении

Путин: показатель удовлетворенности россиян качеством медицины достаточно скромный

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Главным показателем работы в здравоохранении является удовлетворенность этой работой со стороны граждан, пока есть над чем работать, заявил президент России Владимир Путин.
"То, насколько граждане удовлетворены качеством и доступностью медицинской помощи, это главный интегральный показатель эффективности нашей работы. И здесь нужно добиваться наибольшего прогресса. Пока показатель достаточно скромный. И вы знаете об этом", - сказал Путин на заседании Совета по нацпроектам.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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Голикова призвала финансировать первичное звено медицины с опережением
 
РоссияОбществоМедицинаЗдравоохранениеВладимир ПутинЗдоровье - Общество
 
 
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