https://ria.ru/20211215/zdravookhranenie-1763864550.html

Голикова рассказала о закупке автомобилей для системы здравоохранения

Голикова рассказала о закупке автомобилей для системы здравоохранения - РИА Новости, 15.12.2021

Голикова рассказала о закупке автомобилей для системы здравоохранения

Семь тысяч автомобилей уже закуплено для системы здравоохранения России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:27

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общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Семь тысяч автомобилей уже закуплено для системы здравоохранения России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Закуплено 7 тысяч автомобилей, 450 еще планируется до конца года", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент РФ.

https://ria.ru/20211207/meditsina-1762512461.html

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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия