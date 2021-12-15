https://ria.ru/20211215/zdravookhranenie-1763864550.html
Голикова рассказала о закупке автомобилей для системы здравоохранения
Голикова рассказала о закупке автомобилей для системы здравоохранения - РИА Новости, 15.12.2021
Голикова рассказала о закупке автомобилей для системы здравоохранения
Семь тысяч автомобилей уже закуплено для системы здравоохранения России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:27
2021-12-15T15:27
2021-12-15T15:27
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Семь тысяч автомобилей уже закуплено для системы здравоохранения России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Закуплено 7 тысяч автомобилей, 450 еще планируется до конца года", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент РФ.
https://ria.ru/20211207/meditsina-1762512461.html
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия
Голикова рассказала о закупке автомобилей для системы здравоохранения
Вице-премьер Голикова: для системы здравоохранения закупили уже семь тысяч автомобилей