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Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами

Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами - РИА Новости, 15.12.2021

Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами

Заявления США о готовности снять санкции с Ирана нужно подтвердить делами, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T02:05

2021-12-15T02:05

2021-12-15T02:05

в мире

сша

иран

оон

совет безопасности оон

дмитрий полянский

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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ООН, 15 дек – РИА Новости. Заявления США о готовности снять санкции с Ирана нужно подтвердить делами, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США готовы вернуться к соблюдению обязательств в рамках СВПД, если Иран сделает то же самое. По ее словам, Вашингтон полностью готов снять санкции против Ирана, не соответствующие обязательствам США в рамках СВПД."Теперь наши американские коллеги говорят о готовности вернуться к выполнению СВПД. Но пока это слова. Их нужно подтвердить делами", - сказал Полянский.

https://ria.ru/20211215/vyvody-1763762462.html

сша

иран

россия

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в мире, сша, иран, оон, совет безопасности оон, дмитрий полянский, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия