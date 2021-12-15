https://ria.ru/20211215/whatsapp-1763832435.html
Пользователи iPhone столкнулись с массовым сбоем работы WhatsApp
Пользователи iPhone столкнулись с массовым сбоем работы WhatsApp - РИА Новости, 15.12.2021
Пользователи iPhone столкнулись с массовым сбоем работы WhatsApp
Владельцы смартфонов Apple по всему миру жалуются о проблеме с запуском популярного мессенджера WhatsApp. О проблеме сообщает портал Gizmochina. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T13:39
2021-12-15T13:39
2021-12-15T13:39
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apple iphone
whatsapp inc.
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Владельцы смартфонов Apple по всему миру жалуются о проблеме с запуском популярного мессенджера WhatsApp. О проблеме сообщает портал Gizmochina.Приложение для iOS выдает ошибку при каждой попытке его запустить. Это сделало невозможным для пользователей смартфонов Apple доступ к чатам и отправку сообщений. Проблема коснулась практически всех моделей, вплоть до новейшего iPhone 13.Ошибка затрагивает обычное приложение и клиент WhatsApp Business, популярный за рубежом. В фирменном магазине App Store не было обновления WhatsApp, с проблемой столкнулись даже пользователи бета-версии мессенджера.В WhatsApp и Meta, материнской компании мессенджера, не комментируют проблему запуска приложения на iPhone. По данным сервиса Down Detector, в России пока не зафиксирован рост количества сообщений о сбоях в работе мессенджера.
https://ria.ru/20211207/whatsapp-1762516456.html
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технологии, apple, apple iphone, whatsapp inc.