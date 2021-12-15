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СК начал проверку из-за взрыва газа в Сургуте
СК начал проверку из-за взрыва газа в Сургуте - РИА Новости, 15.12.2021
СК начал проверку из-за взрыва газа в Сургуте
Следствие организовало проверку по факту взрыва газа в Сургуте, в результате которого, по предварительным данным, пострадали 10 человек, сообщает в среду СУСК... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T18:46
2021-12-15T19:04
происшествия
сургут
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Следствие организовало проверку по факту взрыва газа в Сургуте, в результате которого, по предварительным данным, пострадали 10 человек, сообщает в среду СУСК по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО).Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что газовый баллон взорвался на станции технического обслуживания оборудования в Сургуте, пострадали десять рабочих. По его словам, в результате взрыва рухнула крыша здания на площади около 150 квадратных метров."Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка по факту хлопка газовоздушной смеси в автомастерской. По предварительным данным, 15 декабря 2021 года около 18.00 (16.00 мск) произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении автомастерской, расположенной по улице 30 лет Победы в городе Сургуте. Автомастерская осуществляет работы по установке и обслуживанию газового оборудования для автомобилей", - говорится в сообщении.СУСК уточняет, что в результате происшествия произошло обрушение кровли мастерской, 10 работникам оказана первая медицинская помощь, из них двое госпитализированы. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе причины хлопка, а также устанавливают, достаточные ли были приняты меры владельцем для обеспечения безопасности работников и посетителей.
https://ria.ru/20211127/surgut-1761040854.html
сургут
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происшествия, сургут, следственный комитет россии (ск рф), взрыв, ханты-мансийский автономный округ, россия
18:46 15.12.2021 (обновлено: 19:04 15.12.2021)
 
СК начал проверку из-за взрыва газа в Сургуте

СК начал проверку после взрыва газа в Сургуте, из-за которого пострадали десять человек

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Следствие организовало проверку по факту взрыва газа в Сургуте, в результате которого, по предварительным данным, пострадали 10 человек, сообщает в среду СУСК по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО).
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что газовый баллон взорвался на станции технического обслуживания оборудования в Сургуте, пострадали десять рабочих. По его словам, в результате взрыва рухнула крыша здания на площади около 150 квадратных метров.
"Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка по факту хлопка газовоздушной смеси в автомастерской. По предварительным данным, 15 декабря 2021 года около 18.00 (16.00 мск) произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении автомастерской, расположенной по улице 30 лет Победы в городе Сургуте. Автомастерская осуществляет работы по установке и обслуживанию газового оборудования для автомобилей", - говорится в сообщении.
СУСК уточняет, что в результате происшествия произошло обрушение кровли мастерской, 10 работникам оказана первая медицинская помощь, из них двое госпитализированы. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе причины хлопка, а также устанавливают, достаточные ли были приняты меры владельцем для обеспечения безопасности работников и посетителей.
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ПроисшествияСургутСледственный комитет России (СК РФ)ВзрывХанты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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