18:46 15.12.2021 (обновлено: 19:04 15.12.2021)
СК начал проверку из-за взрыва газа в Сургуте
СК начал проверку после взрыва газа в Сургуте, из-за которого пострадали десять человек
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Следствие организовало проверку по факту взрыва газа в Сургуте, в результате которого, по предварительным данным, пострадали 10 человек, сообщает в среду СУСК по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО).
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что газовый баллон взорвался на станции технического обслуживания оборудования в Сургуте, пострадали десять рабочих. По его словам, в результате взрыва рухнула крыша здания на площади около 150 квадратных метров.
"Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка по факту хлопка газовоздушной смеси в автомастерской. По предварительным данным, 15 декабря 2021 года около 18.00 (16.00 мск) произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении автомастерской, расположенной по улице 30 лет Победы в городе Сургуте. Автомастерская осуществляет работы по установке и обслуживанию газового оборудования для автомобилей", - говорится в сообщении.
СУСК уточняет, что в результате происшествия произошло обрушение кровли мастерской, 10 работникам оказана первая медицинская помощь, из них двое госпитализированы. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе причины хлопка, а также устанавливают, достаточные ли были приняты меры владельцем для обеспечения безопасности работников и посетителей.
27 ноября, 15:58В спорткомплексе в Сургуте произошел пожар