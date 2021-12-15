https://ria.ru/20211215/vzryv-1763852991.html

Подрывник готовил нападение на монастырь в Серпухове здесь. Видео

Место, где готовилось нападение на гимназию в Серпухове, попало на видео - РИА Новости, 15.12.2021

Подрывник готовил нападение на монастырь в Серпухове здесь. Видео

"Известия" опубликовали видео с места, где, предположительно, изготавливал и испытывал взрывные устройства молодой человек, подозреваемый в нападении на... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:57

2021-12-15T14:57

2021-12-15T17:26

происшествия

серпухов

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в женском монастыре в серпухове

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео с места, где, предположительно, изготавливал и испытывал взрывные устройства молодой человек, подозреваемый в нападении на православную гимназию при монастыре в Серпухове.На кадрах виден небольшой самодельный шалаш из веток и хвои, а также бутылки из-под неизвестного содержимого. У деревьев рядом заметны следы подрывов СВУ.В понедельник на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре подмосковного Серпухова, где расположена православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского, прогремел взрыв.По информации СК, его устроил 18-летний бывший выпускник. В результате пострадали семь детей, все они госпитализированы. Сам напавший лишился ноги, он остается в больнице.Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Подозреваемому назначили психологическую экспертизу.

https://radiosputnik.ria.ru/20211214/serpukhov-1763663915.html

серпухов

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происшествия, серпухов, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в женском монастыре в серпухове