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Подрывник готовил нападение на монастырь в Серпухове здесь. Видео
Место, где готовилось нападение на гимназию в Серпухове, попало на видео - РИА Новости, 15.12.2021
Подрывник готовил нападение на монастырь в Серпухове здесь. Видео
"Известия" опубликовали видео с места, где, предположительно, изготавливал и испытывал взрывные устройства молодой человек, подозреваемый в нападении на... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:57
2021-12-15T14:57
2021-12-15T17:26
происшествия
серпухов
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в женском монастыре в серпухове
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео с места, где, предположительно, изготавливал и испытывал взрывные устройства молодой человек, подозреваемый в нападении на православную гимназию при монастыре в Серпухове.На кадрах виден небольшой самодельный шалаш из веток и хвои, а также бутылки из-под неизвестного содержимого. У деревьев рядом заметны следы подрывов СВУ.В понедельник на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре подмосковного Серпухова, где расположена православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского, прогремел взрыв.По информации СК, его устроил 18-летний бывший выпускник. В результате пострадали семь детей, все они госпитализированы. Сам напавший лишился ноги, он остается в больнице.Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Подозреваемому назначили психологическую экспертизу.
https://radiosputnik.ria.ru/20211214/serpukhov-1763663915.html
серпухов
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, серпухов, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в женском монастыре в серпухове
14:57 15.12.2021 (обновлено: 17:26 15.12.2021)
Место, где готовилось нападение на гимназию в Серпухове, попало на видео
Опубликовано видео с места, где готовилось нападение на православную гимназию в Серпухове