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Подрывник готовил нападение на монастырь в Серпухове здесь. Видео
Место, где готовилось нападение на гимназию в Серпухове, попало на видео - РИА Новости, 15.12.2021
Подрывник готовил нападение на монастырь в Серпухове здесь. Видео
"Известия" опубликовали видео с места, где, предположительно, изготавливал и испытывал взрывные устройства молодой человек, подозреваемый в нападении на... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:57
2021-12-15T17:26
происшествия
серпухов
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в женском монастыре в серпухове
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео с места, где, предположительно, изготавливал и испытывал взрывные устройства молодой человек, подозреваемый в нападении на православную гимназию при монастыре в Серпухове.На кадрах виден небольшой самодельный шалаш из веток и хвои, а также бутылки из-под неизвестного содержимого. У деревьев рядом заметны следы подрывов СВУ.В понедельник на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре подмосковного Серпухова, где расположена православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского, прогремел взрыв.По информации СК, его устроил 18-летний бывший выпускник. В результате пострадали семь детей, все они госпитализированы. Сам напавший лишился ноги, он остается в больнице.Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Подозреваемому назначили психологическую экспертизу.
https://radiosputnik.ria.ru/20211214/serpukhov-1763663915.html
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происшествия, серпухов, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в женском монастыре в серпухове
14:57 15.12.2021 (обновлено: 17:26 15.12.2021)
 
Место, где готовилось нападение на гимназию в Серпухове, попало на видео

Опубликовано видео с места, где готовилось нападение на православную гимназию в Серпухове

© РИА Новости / Татьяна Панкратова / Перейти в фотобанкЗдание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Татьяна Панкратова
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео с места, где, предположительно, изготавливал и испытывал взрывные устройства молодой человек, подозреваемый в нападении на православную гимназию при монастыре в Серпухове.
На кадрах виден небольшой самодельный шалаш из веток и хвои, а также бутылки из-под неизвестного содержимого. У деревьев рядом заметны следы подрывов СВУ.
В понедельник на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре подмосковного Серпухова, где расположена православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского, прогремел взрыв.
По информации СК, его устроил 18-летний бывший выпускник. В результате пострадали семь детей, все они госпитализированы. Сам напавший лишился ноги, он остается в больнице.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Подозреваемому назначили психологическую экспертизу.
Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
Вчера, 14:36В России
Отец рассказал о сыне, который напал на православную гимназию в Серпухове
 
ПроисшествияСерпуховСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв в женском монастыре в Серпухове
 
 
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