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Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене

Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене - РИА Новости, 15.12.2021

Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал неуместными далеко идущие выводы представителей Запада по переговорной позиции Ирана в Вене, так как она РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T01:06

2021-12-15T01:06

2021-12-15T01:06

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иран

оон

дмитрий полянский

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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ООН, 15 дек – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал неуместными далеко идущие выводы представителей Запада по переговорной позиции Ирана в Вене, так как она находится в динамике."Несколько обескураживает, что ряд наших западных коллег сегодня ринулся комментировать не только переговорный процесс, но и переговорную позицию Ирана. Как мы понимаем, она сейчас вырабатывается и находится в динамике. Поэтому какие-либо далеко идущие выводы, да еще и с нью-йоркской трибуны, абсолютно неуместны", - сказал Полянский.По его словам, надо отдавать себе отчет, что переговоры в Вене объективно небыстрый и непростой процесс."В России на этот счет есть поговорка "Ломать – не строить". В роли разрушителя, как многие сегодня уже говорили, выступили США, которые в 2018 году вышли из СВПД и наломали много дров в плане подрыва сделки, в том числе мешая другим участникам ее соблюдать. Потом мы все с вами ждали почти полгода, пока администрация Байдена определится наконец со своей линией в отношении СВПД", - указал Полянский."Этот момент сейчас часто оставляют за скобками, но он также в значительной степени способствовал тому, что возврат к СВПД идет тяжело. Поэтому давайте будем объективны и не будем забывать, что первопричина всех нынешних проблем именно в линии США, а не в Иране", - добавил он.

https://ria.ru/20211214/sanktsii-1763757043.html

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в мире, сша, иран, оон, дмитрий полянский, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия