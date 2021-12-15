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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211215/vystavka-1763839548.html
В ММОМА открылась выставка "Чемпионов мира"
В ММОМА открылась выставка "Чемпионов мира" - РИА Новости, 15.12.2021
В ММОМА открылась выставка "Чемпионов мира"
В Московском музее современного искусства (ММОМА) представили масштабную ретроспективную выставку арт-группы "Чемпионы мира", сообщили в пресс-службе музея. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:21
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культура
искусство
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выставки
новости культуры
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Московском музее современного искусства (ММОМА) представили масштабную ретроспективную выставку арт-группы "Чемпионы мира", сообщили в пресс-службе музея. В экспозицию под названием "Чемпионы мира. Взмахи радости" вошло более 200 живописных и графических работ, а также объектов и росписей на ткани. Все произведения были созданы дерзкими и веселыми художниками с 1986 по 1990 годы. Поэтому, когда кураторы работали над выставкой, весь процесс напоминал головоломку или детективное расследование, а каждая обнаруженная работа "Чемпионов мира" была сопоставима с большой победой. Арт-группа была создана в 1986 году. Ее участниками были Гия Абрамишвили, Константин Звездочетов, Константин Латышев, Борис Матросов, Андрей Яхнин (в разное время в акциях группы участвовали Игорь Зайдель, Вадим Фишкин, Гор Чахал (Оганесян), Владимир Шваюков и другие). Авторы провозгласили себя "Чемпионами мира", поскольку были уверены, что выделяются из общей массы художественного контекста. Больше всего в мире современного искусства они запомнились своими абсурдными и часто хулиганскими акциями — вроде "Взмахов радости". Тогда каждый художник рисовал подручными средствами что-то свое на листе бумаги, прикрепленном к стене. А однажды Абрамишвивили и Звездочетов создали "Серое море", смешав морскую воду из Белого и Черного морей.Все эти провокативные перфомансы принесли "Чемпионам мира" репутацию "панк-художников", чему они были только рады. В 1988 году объединение распалось, хотя в 1989 и 1990 годах некоторые участники продолжали создавать совместные произведения.По словам художника Бориса Матросова, группа долго и тяжело расставалась: "Группа распалась по той же рок-н-ролльной схеме — каждый начал делать сольные пластинки".Посмотреть на работы "Чемпионов мира" в ММОМА на Гоголевском бульваре можно до 13 февраля 2022 года.
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искусство, москва, выставки, новости культуры
15:21 15.12.2021 (обновлено: 17:48 15.12.2021)
 
В ММОМА открылась выставка "Чемпионов мира"

В Московском музее современного искусства открылась выставка арт-группы "Чемпионы мира"

© Татьяна РозенскаяЭкспонаты на выставке "Чемпионы мира. Взмахи радости" на выставке в Московском музее современного искусства
Экспонаты на выставке Чемпионы мира. Взмахи радости на выставке в Московском музее современного искусства
© Татьяна Розенская
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Московском музее современного искусства (ММОМА) представили масштабную ретроспективную выставку арт-группы "Чемпионы мира", сообщили в пресс-службе музея.
В экспозицию под названием "Чемпионы мира. Взмахи радости" вошло более 200 живописных и графических работ, а также объектов и росписей на ткани. Все произведения были созданы дерзкими и веселыми художниками с 1986 по 1990 годы.
"Ряд акций и перформансов группы будет реконструирован по фотографиям и документациям, поскольку художественная практика "Чемпионов мира" часто подразумевала создание работы и последующее ее немедленное уничтожение", — говорится в релизе.
© Татьяна РозенскаяЭкспонаты на выставке "Чемпионы мира. Взмахи радости" на выставке в Московском музее современного искусства
Экспонаты на выставке Чемпионы мира. Взмахи радости на выставке в Московском музее современного искусства
© Татьяна Розенская
Экспонаты на выставке "Чемпионы мира. Взмахи радости" на выставке в Московском музее современного искусства
Поэтому, когда кураторы работали над выставкой, весь процесс напоминал головоломку или детективное расследование, а каждая обнаруженная работа "Чемпионов мира" была сопоставима с большой победой.
Арт-группа была создана в 1986 году. Ее участниками были Гия Абрамишвили, Константин Звездочетов, Константин Латышев, Борис Матросов, Андрей Яхнин (в разное время в акциях группы участвовали Игорь Зайдель, Вадим Фишкин, Гор Чахал (Оганесян), Владимир Шваюков и другие).
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея современного искусства (MMoMA)

Сергей Борисов, "Полет", 1998

 Сергей Борисов, Полет 1998
1 из 3

Сергей Борисов, "Полет", 1998

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея современного искусства (MMoMA)
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея современного искусства (MMoMA)

Чемпионы мира. Бегущий кабан. Инсталляция из пяти картин. Часть 1, 1989

Чемпионы мира. Бегущий кабан...
2 из 3

Чемпионы мира. Бегущий кабан. Инсталляция из пяти картин. Часть 1, 1989

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея современного искусства (MMoMA)
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея современного искусства (MMoMA)

Чемпионы мира. Без названия, 1987. Авторы: Константин Латышев, Борис Матросов, Гия Абрамишвили, Андрей Яхнин

Чемпионы мира. Без названия 1987
3 из 3

Чемпионы мира. Без названия, 1987. Авторы: Константин Латышев, Борис Матросов, Гия Абрамишвили, Андрей Яхнин

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея современного искусства (MMoMA)
1 из 3

Сергей Борисов, "Полет", 1998

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея современного искусства (MMoMA)
2 из 3

Чемпионы мира. Бегущий кабан. Инсталляция из пяти картин. Часть 1, 1989

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея современного искусства (MMoMA)
3 из 3

Чемпионы мира. Без названия, 1987. Авторы: Константин Латышев, Борис Матросов, Гия Абрамишвили, Андрей Яхнин

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея современного искусства (MMoMA)
Авторы провозгласили себя "Чемпионами мира", поскольку были уверены, что выделяются из общей массы художественного контекста. Больше всего в мире современного искусства они запомнились своими абсурдными и часто хулиганскими акциями — вроде "Взмахов радости". Тогда каждый художник рисовал подручными средствами что-то свое на листе бумаги, прикрепленном к стене.
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея современного искусства (MMoMA)Юрий Грехов Акция "Взмахи радости" (Константин Латышев) 1987
Юрий Грехов Акция Взмахи радости (Константин Латышев) 1987 - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея современного искусства (MMoMA)
Юрий Грехов Акция "Взмахи радости" (Константин Латышев) 1987
А однажды Абрамишвивили и Звездочетов создали "Серое море", смешав морскую воду из Белого и Черного морей.
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея современного искусства (MMoMA)Чемпионы мира. Черно-белая выставка 1987
Чемпионы мира. Черно-белая выставка 1987 - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея современного искусства (MMoMA)
Чемпионы мира. Черно-белая выставка 1987
Все эти провокативные перфомансы принесли "Чемпионам мира" репутацию "панк-художников", чему они были только рады. В 1988 году объединение распалось, хотя в 1989 и 1990 годах некоторые участники продолжали создавать совместные произведения.
По словам художника Бориса Матросова, группа долго и тяжело расставалась: "Группа распалась по той же рок-н-ролльной схеме — каждый начал делать сольные пластинки".
Посмотреть на работы "Чемпионов мира" в ММОМА на Гоголевском бульваре можно до 13 февраля 2022 года.
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