https://ria.ru/20211215/vystavka-1763839548.html

В ММОМА открылась выставка "Чемпионов мира"

В ММОМА открылась выставка "Чемпионов мира" - РИА Новости, 15.12.2021

В ММОМА открылась выставка "Чемпионов мира"

В Московском музее современного искусства (ММОМА) представили масштабную ретроспективную выставку арт-группы "Чемпионы мира", сообщили в пресс-службе музея. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:21

2021-12-15T15:21

2021-12-15T17:48

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Московском музее современного искусства (ММОМА) представили масштабную ретроспективную выставку арт-группы "Чемпионы мира", сообщили в пресс-службе музея. В экспозицию под названием "Чемпионы мира. Взмахи радости" вошло более 200 живописных и графических работ, а также объектов и росписей на ткани. Все произведения были созданы дерзкими и веселыми художниками с 1986 по 1990 годы. Поэтому, когда кураторы работали над выставкой, весь процесс напоминал головоломку или детективное расследование, а каждая обнаруженная работа "Чемпионов мира" была сопоставима с большой победой. Арт-группа была создана в 1986 году. Ее участниками были Гия Абрамишвили, Константин Звездочетов, Константин Латышев, Борис Матросов, Андрей Яхнин (в разное время в акциях группы участвовали Игорь Зайдель, Вадим Фишкин, Гор Чахал (Оганесян), Владимир Шваюков и другие). Авторы провозгласили себя "Чемпионами мира", поскольку были уверены, что выделяются из общей массы художественного контекста. Больше всего в мире современного искусства они запомнились своими абсурдными и часто хулиганскими акциями — вроде "Взмахов радости". Тогда каждый художник рисовал подручными средствами что-то свое на листе бумаги, прикрепленном к стене. А однажды Абрамишвивили и Звездочетов создали "Серое море", смешав морскую воду из Белого и Черного морей.Все эти провокативные перфомансы принесли "Чемпионам мира" репутацию "панк-художников", чему они были только рады. В 1988 году объединение распалось, хотя в 1989 и 1990 годах некоторые участники продолжали создавать совместные произведения.По словам художника Бориса Матросова, группа долго и тяжело расставалась: "Группа распалась по той же рок-н-ролльной схеме — каждый начал делать сольные пластинки".Посмотреть на работы "Чемпионов мира" в ММОМА на Гоголевском бульваре можно до 13 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20211210/vystavka-1763135894.html

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