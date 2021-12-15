https://ria.ru/20211215/vyplata-1763908265.html

Верхневолжье выплатит по 1,5 млн рублей за трудоустройство в медучреждения

Верхневолжье выплатит по 1,5 млн рублей за трудоустройство в медучреждения - РИА Новости, 15.12.2021

Верхневолжье выплатит по 1,5 млн рублей за трудоустройство в медучреждения

В Тверской области с 2021 года предусмотрены новые единовременные выплаты в размере 1,5 миллиона рублей выпускникам и молодым специалистам, которые после учебы... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:36

2021-12-15T17:36

2021-12-15T17:36

тверская область

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 15 дек – РИА Новости. В Тверской области с 2021 года предусмотрены новые единовременные выплаты в размере 1,5 миллиона рублей выпускникам и молодым специалистам, которые после учебы устроятся работать в региональные государственные медучреждения, сообщил губернатор области Игорь Руденя на итоговой пресс-конференции в среду.В этом году в регионе был разработан комплекс дополнительных мер по обеспечению системы здравоохранения квалифицированными кадрами, в том числе выпускниками медицинских учреждений образования.Так, была активизирована программа подготовки молодых специалистов по договорам о целевом обучении в Тверском государственном медицинском университете. Кроме того, на 50% был увеличен размер ежегодной выплаты студентам-целевикам медспециальностей. Теперь выплата для обучающихся в ТГМУ составляет 36 тысяч рублей по программам специалитета и 75 тысяч рублей для обучающихся по программам ординатуры. Студентам-целевикам медицинских колледжей ежегодно выплачивается 12 тысяч рублей.На пресс-конференции глава региона подчеркнул, что в условиях пандемии для региона ключевым условием стало соблюдение баланса между сохранением работоспособной экономики и безопасностью граждан.Предприятия области внесли большой вклад в борьбу с пандемией. На пике ежедневно выпускалось более 800 тысяч средств индивидуальной защиты. Для этого было перепрофилировано 39 предприятий легкой промышленности.Особое внимание, по словам губернатора, уделялось поддержке предприятий Верхневолжья. Общий пакет включал порядка 60 федеральных и региональных мер помощи, объем которых составил более 10 миллиардов рублей. Ее получили около 30 тысяч предприятий, организаций и предпринимателей. Руденя подчеркнул – сейчас темпы роста экономики восстанавливаются, а уровень занятости населения растет.По итогам 10 месяцев текущего года индекс промпроизводства составил 105,8% к аналогичному периоду прошлого года. Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, в регионе реализуется и планируется к реализации 85 инвестиционных проектов с общим объёмом средств более 177 миллиардов рублей и созданием около 19 тысяч рабочих мест.

https://ria.ru/20210810/verkhnevolzhe-1745265737.html

https://ria.ru/20210428/rudenya-1730355825.html

https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755080789.html

тверская область

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тверская область, игорь руденя