https://ria.ru/20211215/vtorzhenie-1763894056.html

Запад готовит новый удар по России

National Interest: Запад может нанести новый удар по России - РИА Новости, 15.12.2021

Запад готовит новый удар по России

Обозреватель американского издания National Interest Петер Сучиу объяснил, почему опасения России по поводу нового вторжения западных стран небезосновательны. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T16:54

2021-12-15T16:54

2021-12-15T17:48

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Обозреватель американского издания National Interest Петер Сучиу объяснил, почему опасения России по поводу нового вторжения западных стран небезосновательны.Он уточнил, что большинству американцев мысль об агрессии НАТО кажется надуманной, но в Москве не зря готовятся к такому сценарию. Как напомнил журналист, за последние несколько столетий западные державы многократно пытались бросить вызов России и захватить ее земли.США тоже вторглись на территорию страны во время Гражданской войны в 1918 году и приняли участие в боях против большевистских сил. Спустя всего два десятилетия нацистская Германия развязала против СССР кровопролитный конфликт с миллионами жертв, говорится в статье."По окончании холодной войны и после распада Советского Союза Россия, пожалуй, стала уязвимее, поскольку многие из ее бывших сателлитов коммунистической эпохи — Польша, Венгрия и Румыния, а также Чехия и Словакия — вошли в НАТО", — пишет колумнист.Как отметил Сучиу, модернизацию российской армии стоит рассматривать не в разрезе наступательных возможностей, а скорее как сдерживающий фактор и гарантию, что Москва не получит очередное вторжение Запада.В последнее время западные страны чаще заговорили о том, что Россия готовит нападение на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211215/imperiya-1763866654.html

https://ria.ru/20211207/ssha-1762628740.html

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