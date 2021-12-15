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Запад готовит новый удар по России
National Interest: Запад может нанести новый удар по России - РИА Новости, 15.12.2021
Запад готовит новый удар по России
Обозреватель американского издания National Interest Петер Сучиу объяснил, почему опасения России по поводу нового вторжения западных стран небезосновательны. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:54
2021-12-15T17:48
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Обозреватель американского издания National Interest Петер Сучиу объяснил, почему опасения России по поводу нового вторжения западных стран небезосновательны.Он уточнил, что большинству американцев мысль об агрессии НАТО кажется надуманной, но в Москве не зря готовятся к такому сценарию. Как напомнил журналист, за последние несколько столетий западные державы многократно пытались бросить вызов России и захватить ее земли.США тоже вторглись на территорию страны во время Гражданской войны в 1918 году и приняли участие в боях против большевистских сил. Спустя всего два десятилетия нацистская Германия развязала против СССР кровопролитный конфликт с миллионами жертв, говорится в статье."По окончании холодной войны и после распада Советского Союза Россия, пожалуй, стала уязвимее, поскольку многие из ее бывших сателлитов коммунистической эпохи — Польша, Венгрия и Румыния, а также Чехия и Словакия — вошли в НАТО", — пишет колумнист.Как отметил Сучиу, модернизацию российской армии стоит рассматривать не в разрезе наступательных возможностей, а скорее как сдерживающий фактор и гарантию, что Москва не получит очередное вторжение Запада.В последнее время западные страны чаще заговорили о том, что Россия готовит нападение на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211215/imperiya-1763866654.html
https://ria.ru/20211207/ssha-1762628740.html
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политика, сша, венгрия, ссср, словакия, чехия, румыния, германия, польша, нато, россия, петер сучиу
16:54 15.12.2021 (обновлено: 17:48 15.12.2021)
 
National Interest: Запад может нанести новый удар по России

Обозреватель NI Сучиу: русские не зря опасаются, Запад может готовить вторжение в Россию

CC BY 2.0 / Staff Sgt. Michael Sword / Артиллеристы армии США во время учений в Германии
Артиллеристы армии США во время учений в Германии - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
CC BY 2.0 / Staff Sgt. Michael Sword /
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Обозреватель американского издания National Interest Петер Сучиу объяснил, почему опасения России по поводу нового вторжения западных стран небезосновательны.

"Неудивительно, что русский медведь точит когти: модернизирует военно-морской флот, проводит регулярные учения и разрабатывает новые вооружения — от танка Т-14 "Армата" до гиперзвуковых и подводных ракет", — рассуждает автор.

Он уточнил, что большинству американцев мысль об агрессии НАТО кажется надуманной, но в Москве не зря готовятся к такому сценарию. Как напомнил журналист, за последние несколько столетий западные державы многократно пытались бросить вызов России и захватить ее земли.
США тоже вторглись на территорию страны во время Гражданской войны в 1918 году и приняли участие в боях против большевистских сил. Спустя всего два десятилетия нацистская Германия развязала против СССР кровопролитный конфликт с миллионами жертв, говорится в статье.
Польские военные во время совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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"По окончании холодной войны и после распада Советского Союза Россия, пожалуй, стала уязвимее, поскольку многие из ее бывших сателлитов коммунистической эпохи — Польша, Венгрия и Румыния, а также Чехия и Словакия — вошли в НАТО", — пишет колумнист.
Как отметил Сучиу, модернизацию российской армии стоит рассматривать не в разрезе наступательных возможностей, а скорее как сдерживающий фактор и гарантию, что Москва не получит очередное вторжение Запада.
В последнее время западные страны чаще заговорили о том, что Россия готовит нападение на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 18:29
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ПолитикаСШАВенгрияСССРСловакияЧехияРумынияГерманияПольшаНАТОРоссияПетер Сучиу
 
 
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