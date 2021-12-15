https://ria.ru/20211215/vstrecha-1763912339.html

Зеленский начал первую двустороннюю встречу с Шольцем

Зеленский начал первую двустороннюю встречу с Шольцем - РИА Новости, 15.12.2021

Зеленский начал первую двустороннюю встречу с Шольцем

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с новым канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:50

2021-12-15T17:50

2021-12-15T19:45

в мире

украина

германия

франция

владимир зеленский

эммануэль макрон

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760951605_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_33cd4025e82e275adcb1c277362a3fc1.jpg

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с новым канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров."Президент Украины начал двустороннюю встречу с новым немецким канцлером Олафом Шольцем", — написал он в фейсбуке. Позже к ним должен присоединиться французский президент Эммануэль Макрон. Перед этим Зеленский и Макрон договорились продолжить диалог об урегулировании конфликта в Донбассе.Ранее о том, что главы трех государств переговорят перед началом саммита Восточного партнерства в Брюсселе, сообщал журналистам источник в ведомстве канцлера ФРГ. Речь пойдет о достижении прогресса в реализации минских договоренностей. В декабре бундестаг избрал 63-летнего социал-демократа Шольца новым главой немецкого правительства. Он стал девятым по счету канцлером, сменив на этом посту Ангелу Меркель. Та находилась у власти 16 лет.В Москве неоднократно подчеркивали, что мирное урегулирование конфликта на востоке Украины возможно только при условии выполнения Киевом Минских соглашений, но тот уклоняется от своих обязательств.

https://ria.ru/20211212/sholts-1763375912.html

украина

германия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, олаф шольц