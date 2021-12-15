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Зеленский начал первую двустороннюю встречу с Шольцем
Зеленский начал первую двустороннюю встречу с Шольцем - РИА Новости, 15.12.2021
Зеленский начал первую двустороннюю встречу с Шольцем
Украинский лидер Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с новым канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:50
2021-12-15T19:45
в мире
украина
германия
франция
владимир зеленский
эммануэль макрон
олаф шольц
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КИЕВ, 15 дек — РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с новым канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров."Президент Украины начал двустороннюю встречу с новым немецким канцлером Олафом Шольцем", — написал он в фейсбуке. Позже к ним должен присоединиться французский президент Эммануэль Макрон. Перед этим Зеленский и Макрон договорились продолжить диалог об урегулировании конфликта в Донбассе.Ранее о том, что главы трех государств переговорят перед началом саммита Восточного партнерства в Брюсселе, сообщал журналистам источник в ведомстве канцлера ФРГ. Речь пойдет о достижении прогресса в реализации минских договоренностей. В декабре бундестаг избрал 63-летнего социал-демократа Шольца новым главой немецкого правительства. Он стал девятым по счету канцлером, сменив на этом посту Ангелу Меркель. Та находилась у власти 16 лет.В Москве неоднократно подчеркивали, что мирное урегулирование конфликта на востоке Украины возможно только при условии выполнения Киевом Минских соглашений, но тот уклоняется от своих обязательств.
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в мире, украина, германия, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, олаф шольц
17:50 15.12.2021 (обновлено: 19:45 15.12.2021)
 
Зеленский начал первую двустороннюю встречу с Шольцем

Президент Украины Зеленский начал первую двустороннюю встречу с канцлером ФРГ Шольцем

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 15 дек — РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с новым канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
"Президент Украины начал двустороннюю встречу с новым немецким канцлером Олафом Шольцем", — написал он в фейсбуке.
Позже к ним должен присоединиться французский президент Эммануэль Макрон. Перед этим Зеленский и Макрон договорились продолжить диалог об урегулировании конфликта в Донбассе.
Ранее о том, что главы трех государств переговорят перед началом саммита Восточного партнерства в Брюсселе, сообщал журналистам источник в ведомстве канцлера ФРГ. Речь пойдет о достижении прогресса в реализации минских договоренностей.
В декабре бундестаг избрал 63-летнего социал-демократа Шольца новым главой немецкого правительства. Он стал девятым по счету канцлером, сменив на этом посту Ангелу Меркель. Та находилась у власти 16 лет.
В Москве неоднократно подчеркивали, что мирное урегулирование конфликта на востоке Украины возможно только при условии выполнения Киевом Минских соглашений, но тот уклоняется от своих обязательств.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
12 декабря, 21:50
Шольц заявил о необходимости активизировать "нормандский формат"
 
В миреУкраинаГерманияФранцияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронОлаф Шольц
 
 
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