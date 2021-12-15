https://ria.ru/20211215/voyska-1763889782.html

В МИД прокомментировали заявление G7 о России и Украине

В МИД прокомментировали заявление G7 о России и Украине - РИА Новости, 15.12.2021

В МИД прокомментировали заявление G7 о России и Украине

У России нет агрессивных намерений в отношении Украины, но есть право перемещать военные соединения по собственной территории, заявила официальный представитель РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T16:42

2021-12-15T16:42

2021-12-15T17:06

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

g7

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. У России нет агрессивных намерений в отношении Украины, но есть право перемещать военные соединения по собственной территории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление по итогам встречи глав МИД G7.В воскресенье главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии приняли совместное заявление по Украине, в котором призвали Россию к деэскалации ситуации, предупредив, что гипотетическое вторжение в соседнюю страну приведет к серьезным последствиям."Ничего конструктивного мы в этом заявлении не увидели - все тот же набор избитых тезисов, клише, обвинений, которые нанизаны на совершенно ложный посыл о неких военных приготовлениях России по отношению к Украине. Неоднократно уже говорили, что на своей суверенной территории мы имеем полное право перемещать воинские соединения по собственному усмотрению, никаких агрессивных намерений у России нет", - сказала она.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211215/ukraina-1763883316.html

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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), g7, россия