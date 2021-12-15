16:42 15.12.2021 (обновлено: 17:06 15.12.2021)
В МИД прокомментировали заявление G7 о России и Украине
Представитель МИД Захарова: у России нет агрессивных намерений в отношении Украины
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. У России нет агрессивных намерений в отношении Украины, но есть право перемещать военные соединения по собственной территории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление по итогам встречи глав МИД G7.
В воскресенье главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии приняли совместное заявление по Украине, в котором призвали Россию к деэскалации ситуации, предупредив, что гипотетическое вторжение в соседнюю страну приведет к серьезным последствиям.
"Ничего конструктивного мы в этом заявлении не увидели - все тот же набор избитых тезисов, клише, обвинений, которые нанизаны на совершенно ложный посыл о неких военных приготовлениях России по отношению к Украине. Неоднократно уже говорили, что на своей суверенной территории мы имеем полное право перемещать воинские соединения по собственному усмотрению, никаких агрессивных намерений у России нет", - сказала она.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.