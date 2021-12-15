https://ria.ru/20211215/vossoedinenie-1763933297.html

В США поддержали воссоединение русской Украины с Россией

В конгрессе США поддержали "воссоединение русской Украины с Россией" - РИА Новости, 15.12.2021

В США поддержали воссоединение русской Украины с Россией

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в интервью Real America’s Voice заявил, что он не против вхождения русскоязычной части Украины в состав России. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T19:19

2021-12-15T19:19

2021-12-15T19:19

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в интервью Real America’s Voice заявил, что он не против вхождения русскоязычной части Украины в состав России.Запись интервью опубликована на странице политика в ютьюбе."Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного", — подчеркнул он.По мнению Гетца, в случае такого сценария санкции США будут выглядеть абсолютно смехотворно из-за экономической независимости Москвы. Он напомнил, что ограничительные меры не будут иметь нужного эффекта, поскольку Россия значительно сократила свои активы в долларах.В последнее время западные СМИ публикуют статьи о подготовке Москвой "наступления" на Украину. В соседней республике сперва заявляли, что не фиксируют наращивания сил у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем вторжении.Как подчеркнул директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, никакого удара по Киеву не планируется. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва не собирается ни на кого нападать. Он также обратил внимание на то, что НАТО постепенно подминает под себя Украину.

https://ria.ru/20211215/vtorzhenie-1763894056.html

https://ria.ru/20211215/imperiya-1763866654.html

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