https://ria.ru/20211215/volonterstvo-1763789735.html
Центр серебряного волонтерства появится в Липецкой области
Центр серебряного волонтерства появится в Липецкой области - РИА Новости, 15.12.2021
Центр серебряного волонтерства появится в Липецкой области
Договор о создании центра серебряного волонтерства подписали ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T10:42
2021-12-15T10:42
2021-12-15T10:42
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Договор о создании центра серебряного волонтерства подписали ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив Липецкой области и Ассоциация волонтерских центров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в состав серебряных волонтеров войдут инициативные люди в возрасте 55+, которые, выйдя на пенсию, не хотят замыкаться в четырех стенах, а выбирают активную и насыщенную жизнь. Инициатива ресурсного центра нашла поддержку во всех 18 районах области. Соглашения о сотрудничестве подписаны с 80 социально ориентированными НКО.Артамонов отметил, что в апреле ресурсный центр уже стал победителем конкурса, организованного фондом "Хорошие истории". Липчане презентовали свои практики работы с пожилыми людьми. Липецкие пенсионеры вместе выращивают виноград, организуют межнациональные праздники, занимаются йогой и русским боем."Региональная власть старается создать все необходимые условия для улучшения качества жизни населения старшего поколения. Представители серебряного возраста должны иметь больше возможностей для ведения активного образа жизни", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 15 дек – РИА Новости
. Договор о создании центра серебряного волонтерства подписали ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив Липецкой области
и Ассоциация волонтерских центров, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, в состав серебряных волонтеров войдут инициативные люди в возрасте 55+, которые, выйдя на пенсию, не хотят замыкаться в четырех стенах, а выбирают активную и насыщенную жизнь. Инициатива ресурсного центра нашла поддержку во всех 18 районах области. Соглашения о сотрудничестве подписаны с 80 социально ориентированными НКО.
Артамонов отметил, что в апреле ресурсный центр уже стал победителем конкурса, организованного фондом "Хорошие истории". Липчане презентовали свои практики работы с пожилыми людьми. Липецкие пенсионеры вместе выращивают виноград, организуют межнациональные праздники, занимаются йогой и русским боем.
"Региональная власть старается создать все необходимые условия для улучшения качества жизни населения старшего поколения. Представители серебряного возраста должны иметь больше возможностей для ведения активного образа жизни", – сказал Артамонов.