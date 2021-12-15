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Онлайн-конференция о подготовке к Чемпионату мира по волейболу – 2022

Онлайн-конференция о подготовке к Чемпионату мира по волейболу – 2022 - РИА Новости, 15.12.2021

Онлайн-конференция о подготовке к Чемпионату мира по волейболу – 2022

16 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная подготовке к Чемпионату мира по волейболу, который пройдет с 26 августа по 11 сентября в 10 российских городах.

2021-12-15T15:10

2021-12-15T15:10

2021-12-15T15:10

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Задать вопросУчастники:- генеральный директор АНО "Оргкомитет волейбол 2022" Роман СТАНИСЛАВОВ;- генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр ЯРЕМЕНКО;- заслуженный мастер спорта России по волейболу, куратор женских юниорских сборных России Екатерина ГАМОВА.Спикеры подведут итоги уходящего года и обсудят проекты, запланированные на 2022 год, расскажут о готовности арен к турниру, билетной программе и трофи-туре – путешествии Кубка Чемпионата мира по волейболу по российским городам.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анонсы