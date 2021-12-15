Онлайн-конференция о подготовке к Чемпионату мира по волейболу – 2022
16 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная подготовке к Чемпионату мира по волейболу, который пройдет с 26 августа по 11 сентября в 10 российских городах.
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Участники:
- генеральный директор АНО "Оргкомитет волейбол 2022" Роман СТАНИСЛАВОВ;
- генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр ЯРЕМЕНКО;
- заслуженный мастер спорта России по волейболу, куратор женских юниорских сборных России Екатерина ГАМОВА.
Спикеры подведут итоги уходящего года и обсудят проекты, запланированные на 2022 год, расскажут о готовности арен к турниру, билетной программе и трофи-туре – путешествии Кубка Чемпионата мира по волейболу по российским городам.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- генеральный директор АНО "Оргкомитет волейбол 2022" Роман СТАНИСЛАВОВ;
- генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр ЯРЕМЕНКО;
- заслуженный мастер спорта России по волейболу, куратор женских юниорских сборных России Екатерина ГАМОВА.
Спикеры подведут итоги уходящего года и обсудят проекты, запланированные на 2022 год, расскажут о готовности арен к турниру, билетной программе и трофи-туре – путешествии Кубка Чемпионата мира по волейболу по российским городам.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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