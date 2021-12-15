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Онлайн-конференция о подготовке к Чемпионату мира по волейболу – 2022
Онлайн-конференция о подготовке к Чемпионату мира по волейболу – 2022 - РИА Новости, 15.12.2021
Онлайн-конференция о подготовке к Чемпионату мира по волейболу – 2022
16 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная подготовке к Чемпионату мира по волейболу, который пройдет с 26 августа по 11 сентября в 10 российских городах.
2021-12-15T15:10
2021-12-15T15:10
анонсы
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Задать вопросУчастники:- генеральный директор АНО "Оргкомитет волейбол 2022" Роман СТАНИСЛАВОВ;- генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр ЯРЕМЕНКО;- заслуженный мастер спорта России по волейболу, куратор женских юниорских сборных России Екатерина ГАМОВА.Спикеры подведут итоги уходящего года и обсудят проекты, запланированные на 2022 год, расскажут о готовности арен к турниру, билетной программе и трофи-туре – путешествии Кубка Чемпионата мира по волейболу по российским городам.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анонсы
15:10 15.12.2021
 

Онлайн-конференция о подготовке к Чемпионату мира по волейболу – 2022

Читать ria.ru в
16 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная подготовке к Чемпионату мира по волейболу, который пройдет с 26 августа по 11 сентября в 10 российских городах.
Задать вопрос

Участники:
- генеральный директор АНО "Оргкомитет волейбол 2022" Роман СТАНИСЛАВОВ;
- генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр ЯРЕМЕНКО;
- заслуженный мастер спорта России по волейболу, куратор женских юниорских сборных России Екатерина ГАМОВА.

Спикеры подведут итоги уходящего года и обсудят проекты, запланированные на 2022 год, расскажут о готовности арен к турниру, билетной программе и трофи-туре – путешествии Кубка Чемпионата мира по волейболу по российским городам.

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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