https://ria.ru/20211215/voennye-1763769336.html

Замглавы МИД осудил заявления Белого дома об отправке военных в Европу

Замглавы МИД осудил заявления Белого дома об отправке военных в Европу - РИА Новости, 15.12.2021

Замглавы МИД осудил заявления Белого дома об отправке военных в Европу

Заявления Белого дома о возможной отправке военных в Восточную Европу подогревают антироссийские фобии и реваншистские настроения в Киеве, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T06:09

2021-12-15T06:09

2021-12-15T08:39

в мире

украина

сша

дмитрий песков

джо байден

сергей рябков

нато

россия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Заявления Белого дома о возможной отправке военных в Восточную Европу подогревают антироссийские фобии и реваншистские настроения в Киеве, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки сообщила, что американская администрация изучает этот вариант в случае обострения ситуации на Украине.Как отметил Рябков, эти слова "прежде всего нацелены на то, чтобы разогревать реваншистские настроения в Киеве, разогревать антироссийские фобии и подходы государств, которые сами себя объявили "прифронтовыми".Президент России Владимир Путин ранее во время онлайн-переговоров указал коллеге Джо Байдену на саботаж минских договоренностей со стороны Украины, а также отметил, что НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей. О том же он говорил с британским премьером Борисом Джонсоном.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что информационная напряженность вокруг передвижений российской армии нагнетается для ее дальнейшей демонизации.Сергей Рябков, комментируя действия США и союзников по НАТО, предположил, что они готовятся к повторению "печального опыта Карибского кризиса". Дипломат отметил, что Белый дом "странным образом" зациклился на теме эскалации на границе с Украиной, которой на самом деле нет. При этом, как подчеркнул замминистра, Вашингтон не имеет ни морального, ни политического права ставить вопрос, что Россия делает на своей территории. В последнее время Запад чаще говорит о "российском вторжении", обвиняя Москву в стягивании войск к границе с соседним государством. В Кремле в ответ подчеркивают, что нападать ни на кого не собираются, а Вооруженные силы власти перемещают у себя исключительно по своему усмотрению.

https://ria.ru/20211214/ukraina-1763581991.html

https://ria.ru/20211215/ukraina-1763768014.html

https://ria.ru/20211203/bayden-1762097353.html

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в мире, украина, сша, дмитрий песков, джо байден, сергей рябков, нато, россия