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Замглавы МИД осудил заявления Белого дома об отправке военных в Европу
Замглавы МИД осудил заявления Белого дома об отправке военных в Европу - РИА Новости, 15.12.2021
Замглавы МИД осудил заявления Белого дома об отправке военных в Европу
Заявления Белого дома о возможной отправке военных в Восточную Европу подогревают антироссийские фобии и реваншистские настроения в Киеве, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T06:09
2021-12-15T08:39
в мире
украина
сша
дмитрий песков
джо байден
сергей рябков
нато
россия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Заявления Белого дома о возможной отправке военных в Восточную Европу подогревают антироссийские фобии и реваншистские настроения в Киеве, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки сообщила, что американская администрация изучает этот вариант в случае обострения ситуации на Украине.Как отметил Рябков, эти слова "прежде всего нацелены на то, чтобы разогревать реваншистские настроения в Киеве, разогревать антироссийские фобии и подходы государств, которые сами себя объявили "прифронтовыми".Президент России Владимир Путин ранее во время онлайн-переговоров указал коллеге Джо Байдену на саботаж минских договоренностей со стороны Украины, а также отметил, что НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей. О том же он говорил с британским премьером Борисом Джонсоном.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что информационная напряженность вокруг передвижений российской армии нагнетается для ее дальнейшей демонизации.Сергей Рябков, комментируя действия США и союзников по НАТО, предположил, что они готовятся к повторению "печального опыта Карибского кризиса". Дипломат отметил, что Белый дом "странным образом" зациклился на теме эскалации на границе с Украиной, которой на самом деле нет. При этом, как подчеркнул замминистра, Вашингтон не имеет ни морального, ни политического права ставить вопрос, что Россия делает на своей территории. В последнее время Запад чаще говорит о "российском вторжении", обвиняя Москву в стягивании войск к границе с соседним государством. В Кремле в ответ подчеркивают, что нападать ни на кого не собираются, а Вооруженные силы власти перемещают у себя исключительно по своему усмотрению.
https://ria.ru/20211214/ukraina-1763581991.html
https://ria.ru/20211215/ukraina-1763768014.html
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в мире, украина, сша, дмитрий песков, джо байден, сергей рябков, нато, россия
06:09 15.12.2021 (обновлено: 08:39 15.12.2021)
 
Замглавы МИД осудил заявления Белого дома об отправке военных в Европу

Замглавы МИД Рябков раскритиковал заявление США об отправке военных в Восточную Европу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США
Военнослужащие США - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Заявления Белого дома о возможной отправке военных в Восточную Европу подогревают антироссийские фобии и реваншистские настроения в Киеве, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки сообщила, что американская администрация изучает этот вариант в случае обострения ситуации на Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 00:02
Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила Псаки
Как отметил Рябков, эти слова "прежде всего нацелены на то, чтобы разогревать реваншистские настроения в Киеве, разогревать антироссийские фобии и подходы государств, которые сами себя объявили "прифронтовыми".
Президент России Владимир Путин ранее во время онлайн-переговоров указал коллеге Джо Байдену на саботаж минских договоренностей со стороны Украины, а также отметил, что НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей. О том же он говорил с британским премьером Борисом Джонсоном.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что информационная напряженность вокруг передвижений российской армии нагнетается для ее дальнейшей демонизации.
Танк ВСУ во время учений - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 04:37
В США отвели Украине трое суток в войне с Россией
Сергей Рябков, комментируя действия США и союзников по НАТО, предположил, что они готовятся к повторению "печального опыта Карибского кризиса". Дипломат отметил, что Белый дом "странным образом" зациклился на теме эскалации на границе с Украиной, которой на самом деле нет. При этом, как подчеркнул замминистра, Вашингтон не имеет ни морального, ни политического права ставить вопрос, что Россия делает на своей территории.
В последнее время Запад чаще говорит о "российском вторжении", обвиняя Москву в стягивании войск к границе с соседним государством. В Кремле в ответ подчеркивают, что нападать ни на кого не собираются, а Вооруженные силы власти перемещают у себя исключительно по своему усмотрению.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме США - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 19:24
Байден анонсировал ряд инициатив по защите Украины от "российской агрессии"
 
В миреУкраинаСШАДмитрий ПесковДжо БайденСергей РябковНАТОРоссия
 
 
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