06:09 15.12.2021 (обновлено: 08:39 15.12.2021)
Замглавы МИД осудил заявления Белого дома об отправке военных в Европу
Замглавы МИД Рябков раскритиковал заявление США об отправке военных в Восточную Европу
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Заявления Белого дома о возможной отправке военных в Восточную Европу подогревают антироссийские фобии и реваншистские настроения в Киеве, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки сообщила, что американская администрация изучает этот вариант в случае обострения ситуации на Украине.
Как отметил Рябков, эти слова "прежде всего нацелены на то, чтобы разогревать реваншистские настроения в Киеве, разогревать антироссийские фобии и подходы государств, которые сами себя объявили "прифронтовыми".
Президент России Владимир Путин ранее во время онлайн-переговоров указал коллеге Джо Байдену на саботаж минских договоренностей со стороны Украины, а также отметил, что НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей. О том же он говорил с британским премьером Борисом Джонсоном.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что информационная напряженность вокруг передвижений российской армии нагнетается для ее дальнейшей демонизации.
Сергей Рябков, комментируя действия США и союзников по НАТО, предположил, что они готовятся к повторению "печального опыта Карибского кризиса". Дипломат отметил, что Белый дом "странным образом" зациклился на теме эскалации на границе с Украиной, которой на самом деле нет. При этом, как подчеркнул замминистра, Вашингтон не имеет ни морального, ни политического права ставить вопрос, что Россия делает на своей территории.
В последнее время Запад чаще говорит о "российском вторжении", обвиняя Москву в стягивании войск к границе с соседним государством. В Кремле в ответ подчеркивают, что нападать ни на кого не собираются, а Вооруженные силы власти перемещают у себя исключительно по своему усмотрению.