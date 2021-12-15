https://ria.ru/20211215/vaktsinatsiya-1763861472.html

Жириновский в седьмой раз привился от COVID-19

Жириновский в седьмой раз привился от COVID-19 - РИА Новости, 15.12.2021

Жириновский в седьмой раз привился от COVID-19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что сделал седьмую прививку от коронавируса. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:24

2021-12-15T15:24

2021-12-15T21:52

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что сделал седьмую прививку от коронавируса."Вакцинируйтесь, друзья. Ранее я уже сделал вакцинацию "Спутником V", а на этот раз — "КовиВаком" от Центра имени Чумакова. Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол начиная с сентября 2020 года", — написал он в своем телеграм-канале.Политик отметил, что ни разу не заболел COVID-19. Говоря о своем состоянии, он уточнил, что чувствует себя хорошо.При этом Жириновский выразил сожаление из-за нежелания многих россиян прививаться. "Коронавирус продолжает поступь по планете. <...> Однако половина населения России пока не созрела, чтобы вакцинироваться", — добавил он.В октябре лидер ЛДПР рассказал, что с осени прошлого года получил шесть доз вакцин от COVID-19, в том числе попробовал назальную. Четыре инъекции ему сделали "Спутником V" и "Спутником Лайт", еще две — "КовиВаком". По его словам, все уколы он перенес хорошо, у него "даже малейшей температуры не было".Политик сообщил, что не боится вакцинироваться, так как "с молодости привык делать прививки: от кори, от тифа, от оспы, от гриппа" — что "лучшая страховка от опасной болезни".

https://ria.ru/20211101/vaktsinatsiya-1757153818.html

https://ria.ru/20211207/deputaty-1762543285.html

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