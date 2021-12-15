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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211215/vaktsinatsiya-1763861472.html
Жириновский в седьмой раз привился от COVID-19
Жириновский в седьмой раз привился от COVID-19 - РИА Новости, 15.12.2021
Жириновский в седьмой раз привился от COVID-19
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что сделал седьмую прививку от коронавируса. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:24
2021-12-15T21:52
распространение коронавируса
общество
владимир жириновский
лдпр
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что сделал седьмую прививку от коронавируса."Вакцинируйтесь, друзья. Ранее я уже сделал вакцинацию "Спутником V", а на этот раз — "КовиВаком" от Центра имени Чумакова. Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол начиная с сентября 2020 года", — написал он в своем телеграм-канале.Политик отметил, что ни разу не заболел COVID-19. Говоря о своем состоянии, он уточнил, что чувствует себя хорошо.При этом Жириновский выразил сожаление из-за нежелания многих россиян прививаться. "Коронавирус продолжает поступь по планете. &lt;...&gt; Однако половина населения России пока не созрела, чтобы вакцинироваться", — добавил он.В октябре лидер ЛДПР рассказал, что с осени прошлого года получил шесть доз вакцин от COVID-19, в том числе попробовал назальную. Четыре инъекции ему сделали "Спутником V" и "Спутником Лайт", еще две — "КовиВаком". По его словам, все уколы он перенес хорошо, у него "даже малейшей температуры не было".Политик сообщил, что не боится вакцинироваться, так как "с молодости привык делать прививки: от кори, от тифа, от оспы, от гриппа" — что "лучшая страховка от опасной болезни".
https://ria.ru/20211101/vaktsinatsiya-1757153818.html
https://ria.ru/20211207/deputaty-1762543285.html
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общество, владимир жириновский, лдпр, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:24 15.12.2021 (обновлено: 21:52 15.12.2021)
 
Жириновский в седьмой раз привился от COVID-19

Лидер ЛДПР Жириновский сделал седьмую прививку от COVID-19

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что сделал седьмую прививку от коронавируса.
"Вакцинируйтесь, друзья. Ранее я уже сделал вакцинацию "Спутником V", а на этот раз — "КовиВаком" от Центра имени Чумакова. Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол начиная с сентября 2020 года", — написал он в своем телеграм-канале.
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При этом Жириновский выразил сожаление из-за нежелания многих россиян прививаться. "Коронавирус продолжает поступь по планете. <...> Однако половина населения России пока не созрела, чтобы вакцинироваться", — добавил он.
В октябре лидер ЛДПР рассказал, что с осени прошлого года получил шесть доз вакцин от COVID-19, в том числе попробовал назальную. Четыре инъекции ему сделали "Спутником V" и "Спутником Лайт", еще две — "КовиВаком". По его словам, все уколы он перенес хорошо, у него "даже малейшей температуры не было".
Политик сообщил, что не боится вакцинироваться, так как "с молодости привык делать прививки: от кори, от тифа, от оспы, от гриппа" — что "лучшая страховка от опасной болезни".
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