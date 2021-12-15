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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211215/vaktsinatsiya-1763770007.html
Хабаровским пенсионерам с 20 декабря будут платить за вакцинацию
Хабаровским пенсионерам с 20 декабря будут платить за вакцинацию - РИА Новости, 15.12.2021
Хабаровским пенсионерам с 20 декабря будут платить за вакцинацию
Вакцинированным с 20 декабря текущего по 1 марта 2022 года пенсионерам Хабаровского края старше 60 лет будут платить по две тысячи рублей, заявил губернатор... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T06:39
2021-12-15T06:39
распространение коронавируса
общество
хабаровск
комсомольск-на-амуре
здоровье - общество
михаил дегтярев
telegram (приложение)
коронавирус covid-19
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ХАБАРОВСК, 15 дек - РИА Новости. Вакцинированным с 20 декабря текущего по 1 марта 2022 года пенсионерам Хабаровского края старше 60 лет будут платить по две тысячи рублей, заявил губернатор Михаил Дегтярев."Чтобы поддержать наше старшее поколение, мною принято решение: каждому жителю Хабаровского края старше 60 лет выплачивать 2000 рублей после прохождения курса вакцинации. Это правило будет действовать с 20 декабря по 1 марта 2022 года. Выплата будет осуществлена нашими соцслужбами на карту МИР или другими способами в течение двух недель после постановки второго компонента", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Он отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией остается напряженной. На оперштабе по противодействию коронавирусу было принято решение, что жители края старше 60 лет, не сделавшие прививку от COVID-19, до конца декабря должны уйти на самоизоляцию. Новое правило будет действовать с 15 по 30 декабря. Ранее самоизоляция была предписана только неработающим пожилым людям без прививки. Отмечалось, что в группе граждан старше 60-ти вакцинировано всего 55,8% жителей края."Больше всего беспокоит здоровье тех, кто старше 60 лет. Они тяжелее всех переносят COVID и именно среди пенсионеров больше всего количество летальных исходов. Вы знаете, что с конца октября для них введена самоизоляция", - напомнил глава региона.Как заявили на оперштабе, непривитые пенсионеры часто нарушают режим самоизоляции и в итоге заражаются коронавирусом. Поэтому принято решение с 15 по 27 декабря в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановить компенсацию льготного проезда на городском общественном транспорте для пожилых без QR-кода.Ранее сообщалось, что перед новогодними праздниками власти Хабаровского края ввели дополнительные ограничительные меры по коронавирусу в двух крупных городах региона: Хабаровске и Комсомольске. Так, с сегодняшнего дня и до 30 декабря работодатели там должны перевести на "дистант" не менее 30% сотрудников. Также с 10 декабря приостановлена плановая диспансеризация, медицинские профосмотры, дни здорового ребенка в поликлиниках. С 15 декабря отменяются любые массовые мероприятия за исключением ранее одобренных постановлениями правительства края.По данным сайта стопкоронавирус.рф, Хабаровский край сформировал к 10 декабря коллективный иммунитет к коронавирусу на 60,3%.По последним данным хабаровского минздрава, всего за время пандемии в регионе с населением в более чем 1,3 миллиона человек коронавирусом заразились более 117 тысяч жителей (489 за последние сутки), умерли 1142. Полностью прошли вакцинацию от COVID более 475 тысяч человек, ревакцинацию - более 57 тысяч.
https://ria.ru/20211209/vaktsinatsiya-1762968498.html
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общество, хабаровск, комсомольск-на-амуре, здоровье - общество, михаил дегтярев, telegram (приложение), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:39 15.12.2021
 
Хабаровским пенсионерам с 20 декабря будут платить за вакцинацию

Хабаровским пенсионерам с 20 декабря будут платить по две тысячи рублей за вакцинацию

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от CoVID-19
Пункт вакцинации от CoVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ХАБАРОВСК, 15 дек - РИА Новости. Вакцинированным с 20 декабря текущего по 1 марта 2022 года пенсионерам Хабаровского края старше 60 лет будут платить по две тысячи рублей, заявил губернатор Михаил Дегтярев.
"Чтобы поддержать наше старшее поколение, мною принято решение: каждому жителю Хабаровского края старше 60 лет выплачивать 2000 рублей после прохождения курса вакцинации. Это правило будет действовать с 20 декабря по 1 марта 2022 года. Выплата будет осуществлена нашими соцслужбами на карту МИР или другими способами в течение двух недель после постановки второго компонента", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией остается напряженной. На оперштабе по противодействию коронавирусу было принято решение, что жители края старше 60 лет, не сделавшие прививку от COVID-19, до конца декабря должны уйти на самоизоляцию. Новое правило будет действовать с 15 по 30 декабря. Ранее самоизоляция была предписана только неработающим пожилым людям без прививки. Отмечалось, что в группе граждан старше 60-ти вакцинировано всего 55,8% жителей края.
"Больше всего беспокоит здоровье тех, кто старше 60 лет. Они тяжелее всех переносят COVID и именно среди пенсионеров больше всего количество летальных исходов. Вы знаете, что с конца октября для них введена самоизоляция", - напомнил глава региона.
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Как заявили на оперштабе, непривитые пенсионеры часто нарушают режим самоизоляции и в итоге заражаются коронавирусом. Поэтому принято решение с 15 по 27 декабря в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановить компенсацию льготного проезда на городском общественном транспорте для пожилых без QR-кода.
Ранее сообщалось, что перед новогодними праздниками власти Хабаровского края ввели дополнительные ограничительные меры по коронавирусу в двух крупных городах региона: Хабаровске и Комсомольске. Так, с сегодняшнего дня и до 30 декабря работодатели там должны перевести на "дистант" не менее 30% сотрудников. Также с 10 декабря приостановлена плановая диспансеризация, медицинские профосмотры, дни здорового ребенка в поликлиниках. С 15 декабря отменяются любые массовые мероприятия за исключением ранее одобренных постановлениями правительства края.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, Хабаровский край сформировал к 10 декабря коллективный иммунитет к коронавирусу на 60,3%.
По последним данным хабаровского минздрава, всего за время пандемии в регионе с населением в более чем 1,3 миллиона человек коронавирусом заразились более 117 тысяч жителей (489 за последние сутки), умерли 1142. Полностью прошли вакцинацию от COVID более 475 тысяч человек, ревакцинацию - более 57 тысяч.
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