https://ria.ru/20211215/vaktsinatsiya-1763770007.html

Хабаровским пенсионерам с 20 декабря будут платить за вакцинацию

Хабаровским пенсионерам с 20 декабря будут платить за вакцинацию - РИА Новости, 15.12.2021

Хабаровским пенсионерам с 20 декабря будут платить за вакцинацию

Вакцинированным с 20 декабря текущего по 1 марта 2022 года пенсионерам Хабаровского края старше 60 лет будут платить по две тысячи рублей, заявил губернатор... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T06:39

2021-12-15T06:39

2021-12-15T06:39

распространение коронавируса

общество

хабаровск

комсомольск-на-амуре

здоровье - общество

михаил дегтярев

telegram (приложение)

коронавирус covid-19

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ХАБАРОВСК, 15 дек - РИА Новости. Вакцинированным с 20 декабря текущего по 1 марта 2022 года пенсионерам Хабаровского края старше 60 лет будут платить по две тысячи рублей, заявил губернатор Михаил Дегтярев."Чтобы поддержать наше старшее поколение, мною принято решение: каждому жителю Хабаровского края старше 60 лет выплачивать 2000 рублей после прохождения курса вакцинации. Это правило будет действовать с 20 декабря по 1 марта 2022 года. Выплата будет осуществлена нашими соцслужбами на карту МИР или другими способами в течение двух недель после постановки второго компонента", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Он отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией остается напряженной. На оперштабе по противодействию коронавирусу было принято решение, что жители края старше 60 лет, не сделавшие прививку от COVID-19, до конца декабря должны уйти на самоизоляцию. Новое правило будет действовать с 15 по 30 декабря. Ранее самоизоляция была предписана только неработающим пожилым людям без прививки. Отмечалось, что в группе граждан старше 60-ти вакцинировано всего 55,8% жителей края."Больше всего беспокоит здоровье тех, кто старше 60 лет. Они тяжелее всех переносят COVID и именно среди пенсионеров больше всего количество летальных исходов. Вы знаете, что с конца октября для них введена самоизоляция", - напомнил глава региона.Как заявили на оперштабе, непривитые пенсионеры часто нарушают режим самоизоляции и в итоге заражаются коронавирусом. Поэтому принято решение с 15 по 27 декабря в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановить компенсацию льготного проезда на городском общественном транспорте для пожилых без QR-кода.Ранее сообщалось, что перед новогодними праздниками власти Хабаровского края ввели дополнительные ограничительные меры по коронавирусу в двух крупных городах региона: Хабаровске и Комсомольске. Так, с сегодняшнего дня и до 30 декабря работодатели там должны перевести на "дистант" не менее 30% сотрудников. Также с 10 декабря приостановлена плановая диспансеризация, медицинские профосмотры, дни здорового ребенка в поликлиниках. С 15 декабря отменяются любые массовые мероприятия за исключением ранее одобренных постановлениями правительства края.По данным сайта стопкоронавирус.рф, Хабаровский край сформировал к 10 декабря коллективный иммунитет к коронавирусу на 60,3%.По последним данным хабаровского минздрава, всего за время пандемии в регионе с населением в более чем 1,3 миллиона человек коронавирусом заразились более 117 тысяч жителей (489 за последние сутки), умерли 1142. Полностью прошли вакцинацию от COVID более 475 тысяч человек, ревакцинацию - более 57 тысяч.

https://ria.ru/20211209/vaktsinatsiya-1762968498.html

https://ria.ru/20211213/vaktsinatsiya-1763558444.html

хабаровск

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общество, хабаровск, комсомольск-на-амуре, здоровье - общество, михаил дегтярев, telegram (приложение), коронавирус covid-19, коронавирус в россии