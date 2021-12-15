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Безработным Подмосковья помогут с профориентацией и поиском вакансий
Безработным Подмосковья помогут с профориентацией и поиском вакансий - РИА Новости, 15.12.2021
Безработным Подмосковья помогут с профориентацией и поиском вакансий
Комплексная онлайн-услуга – помощь безработным жителям Московской области – появилась на портале "Госуслуги". Благодаря сервису можно пройти обучение и... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:55
2021-12-15T16:55
2021-12-15T16:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Комплексная онлайн-услуга – помощь безработным жителям Московской области – появилась на портале "Госуслуги". Благодаря сервису можно пройти обучение и профориентацию, найти подходящие вакансии и не только, сообщил телеканал "360"."Сервис автоматически определяет, вставал ли пользователь на учет в качестве безработного. После проверки статуса заявителю предлагается определенный набор услуг", – рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник.Если обратившийся не регистрировался в центрах занятости, ему предложат услугу профориентации. Те, кто зарегистрирован как безработный, могут получить услуги обучения, содействия предпринимательству, социальной адаптации и психологической поддержки, а также помощи с временной занятостью и даже с переездом.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости.
Комплексная онлайн-услуга – помощь безработным жителям Московской области – появилась на портале "Госуслуги". Благодаря сервису можно пройти обучение и профориентацию, найти подходящие вакансии и не только, сообщил телеканал "360"
.
"Сервис автоматически определяет, вставал ли пользователь на учет в качестве безработного. После проверки статуса заявителю предлагается определенный набор услуг", – рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник.
Если обратившийся не регистрировался в центрах занятости, ему предложат услугу профориентации. Те, кто зарегистрирован как безработный, могут получить услуги обучения, содействия предпринимательству, социальной адаптации и психологической поддержки, а также помощи с временной занятостью и даже с переездом.