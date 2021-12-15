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Безработным Подмосковья помогут с профориентацией и поиском вакансий

Безработным Подмосковья помогут с профориентацией и поиском вакансий - РИА Новости, 15.12.2021

Безработным Подмосковья помогут с профориентацией и поиском вакансий

Комплексная онлайн-услуга – помощь безработным жителям Московской области – появилась на портале "Госуслуги". Благодаря сервису можно пройти обучение и... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T16:55

2021-12-15T16:55

2021-12-15T16:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Комплексная онлайн-услуга – помощь безработным жителям Московской области – появилась на портале "Госуслуги". Благодаря сервису можно пройти обучение и профориентацию, найти подходящие вакансии и не только, сообщил телеканал "360"."Сервис автоматически определяет, вставал ли пользователь на учет в качестве безработного. После проверки статуса заявителю предлагается определенный набор услуг", – рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник.Если обратившийся не регистрировался в центрах занятости, ему предложат услугу профориентации. Те, кто зарегистрирован как безработный, могут получить услуги обучения, содействия предпринимательству, социальной адаптации и психологической поддержки, а также помощи с временной занятостью и даже с переездом.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)