https://ria.ru/20211215/uzbekistan-1763785528.html

В Узбекистане планируют внедрить tax free во всех туристических центрах

В Узбекистане планируют внедрить tax free во всех туристических центрах - РИА Новости, 15.12.2021

В Узбекистане планируют внедрить tax free во всех туристических центрах

Власти Узбекистана намерены внедрить во всех туристических центрах систему tax free, сообщает пресс-служба президента Шавката Мирзиеева. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T11:44

2021-12-15T11:44

2021-12-15T11:44

туризм

бухара

узбекистан

ташкент

новости - туризм

туризм

шавкат мирзиеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156095/13/1560951377_318:0:2846:1422_1920x0_80_0_0_28950ed0b43549babd6a7aa9b40f894c.jpg

ТАШКЕНТ, 15 дек — РИА Новости. Власти Узбекистана намерены внедрить во всех туристических центрах систему tax free, сообщает пресс-служба президента Шавката Мирзиеева."Дано поручение проработать вопрос организации во всех туристических городах системы возврата иностранным туристам НДС за покупки", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, tax free планируется запустить в первую очередь в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.Госкомитет по развитию туризма Узбекистана (ныне министерство туризма и спорта) еще в ноябре 2018 года заявил о намерении развивать шопинг-направление для путешественников, в частности, благодаря внедрению tax free. В июле 2019 года Мирзиеев поручил профильным ведомствам разработать порядок работы системы, но из-за пандемии коронавируса ее введение было отложено.По данным госкомстата Узбекистана, число иностранных туристов, посетивших республику в 2020 году, снизилось почти в 1,8 раза по сравнению с 2019 годом — до 1,5 миллиона человек. В январе-сентябре этого года поток зарубежных гостей сократился до 1,136 миллиона (минус 16,1 процента).

https://ria.ru/20211126/uzbekistan-1760487845.html

бухара

узбекистан

ташкент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бухара, узбекистан, ташкент, новости - туризм, туризм, шавкат мирзиеев