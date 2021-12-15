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В Узбекистане планируют внедрить tax free во всех туристических центрах
В Узбекистане планируют внедрить tax free во всех туристических центрах - РИА Новости, 15.12.2021
В Узбекистане планируют внедрить tax free во всех туристических центрах
Власти Узбекистана намерены внедрить во всех туристических центрах систему tax free, сообщает пресс-служба президента Шавката Мирзиеева. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:44
2021-12-15T11:44
2021-12-15T11:44
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ТАШКЕНТ, 15 дек — РИА Новости. Власти Узбекистана намерены внедрить во всех туристических центрах систему tax free, сообщает пресс-служба президента Шавката Мирзиеева."Дано поручение проработать вопрос организации во всех туристических городах системы возврата иностранным туристам НДС за покупки", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, tax free планируется запустить в первую очередь в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.Госкомитет по развитию туризма Узбекистана (ныне министерство туризма и спорта) еще в ноябре 2018 года заявил о намерении развивать шопинг-направление для путешественников, в частности, благодаря внедрению tax free. В июле 2019 года Мирзиеев поручил профильным ведомствам разработать порядок работы системы, но из-за пандемии коронавируса ее введение было отложено.По данным госкомстата Узбекистана, число иностранных туристов, посетивших республику в 2020 году, снизилось почти в 1,8 раза по сравнению с 2019 годом — до 1,5 миллиона человек. В январе-сентябре этого года поток зарубежных гостей сократился до 1,136 миллиона (минус 16,1 процента).
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бухара, узбекистан, ташкент, новости - туризм, туризм, шавкат мирзиеев
В Узбекистане планируют внедрить tax free во всех туристических центрах
Власти Узбекистана вернулись к идее внедрения tax free во всех туристических центрах
ТАШКЕНТ, 15 дек — РИА Новости. Власти Узбекистана намерены внедрить во всех туристических центрах систему tax free, сообщает пресс-служба президента Шавката Мирзиеева.
"Дано поручение проработать вопрос организации во всех туристических городах системы возврата иностранным туристам НДС за покупки", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, tax free планируется запустить в первую очередь в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.
Госкомитет по развитию туризма Узбекистана (ныне министерство туризма и спорта) еще в ноябре 2018 года заявил о намерении развивать шопинг-направление для путешественников, в частности, благодаря внедрению tax free. В июле 2019 года Мирзиеев поручил профильным ведомствам разработать порядок работы системы, но из-за пандемии коронавируса ее введение было отложено.
По данным госкомстата Узбекистана, число иностранных туристов, посетивших республику в 2020 году, снизилось почти в 1,8 раза по сравнению с 2019 годом — до 1,5 миллиона человек. В январе-сентябре этого года поток зарубежных гостей сократился до 1,136 миллиона (минус 16,1 процента).