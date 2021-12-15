Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/uvelichenie-1763770732.html
Палата представителей США одобрила увеличение предела госдолга
Палата представителей США одобрила увеличение предела госдолга - РИА Новости, 15.12.2021
Палата представителей США одобрила увеличение предела госдолга
Палата представителей США поддержала увеличение предела государственного долга после одобрения в сенате, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T07:15
2021-12-15T07:15
в мире
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149968/72/1499687211_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_c93e4ae546bc0f4abbd66c4b8fa167d6.jpg
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Палата представителей США поддержала увеличение предела государственного долга после одобрения в сенате, свидетельствуют результаты голосования.Увеличение предела госдолга поддержали 220 законодателей, 212 высказались против, теперь документ будет направлен на подпись президенту.Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект, который упрощает процедуру. Он ограничивает время обсуждения инициативы, запрещает вносить поправки и позволяет повысить потолок госдолга простым большинством, которое у демократов - в палате представителей и сенате. Упрощенная процедура предназначена для однократного применения и будет отменена после 16 января 2022 года.В середине октября законодатели, также оказавшись перед угрозой дефолта, одобрили кратковременное - до 3 декабря - увеличение лимита госдолга на 480 миллиардов долларов. Ранее аналитики указывали, что без одобрения новых лимитов заимствований США могут уже 21 декабря оказаться не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства.Данный законопроект предполагает увеличение предела госдолга на 2,5 триллиона долларов, до 31,4 триллиона долларов.На пресс-конференции ранее представитель Белого дома Джен Псаки указывала, что решение о поднятии потолка госдолга не является из ряда вон выходящим. По словам Псаки, в истории США это делалось более 80 раз.
https://ria.ru/20211215/gosdolg-1763762774.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149968/72/1499687211_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_e07be0bc56f87e2969006c6609a1bd53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден
07:15 15.12.2021
 
Палата представителей США одобрила увеличение предела госдолга

Палата представителей США одобрила увеличение предела госдолга вслед за сенатом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Палата представителей США поддержала увеличение предела государственного долга после одобрения в сенате, свидетельствуют результаты голосования.
Увеличение предела госдолга поддержали 220 законодателей, 212 высказались против, теперь документ будет направлен на подпись президенту.
Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект, который упрощает процедуру. Он ограничивает время обсуждения инициативы, запрещает вносить поправки и позволяет повысить потолок госдолга простым большинством, которое у демократов - в палате представителей и сенате. Упрощенная процедура предназначена для однократного применения и будет отменена после 16 января 2022 года.
В середине октября законодатели, также оказавшись перед угрозой дефолта, одобрили кратковременное - до 3 декабря - увеличение лимита госдолга на 480 миллиардов долларов. Ранее аналитики указывали, что без одобрения новых лимитов заимствований США могут уже 21 декабря оказаться не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства.
Данный законопроект предполагает увеличение предела госдолга на 2,5 триллиона долларов, до 31,4 триллиона долларов.
На пресс-конференции ранее представитель Белого дома Джен Псаки указывала, что решение о поднятии потолка госдолга не является из ряда вон выходящим. По словам Псаки, в истории США это делалось более 80 раз.
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 01:09
Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00В Харькове назвали Россию "жирной коровой", обогатившей Украину
03:00Российские ученые придумали, как максимально удешевить "умные" устройства
02:52Пашинян и Алиев встретились в Брюсселе во второй раз
02:35Диетолог рассказала о самых вредных сухофруктах
02:22Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
Лента новостейМолния
В Харькове назвали Россию "жирной коровой", обогатившей УкраинуРоссийские ученые придумали, как максимально удешевить "умные" устройстваПашинян и Алиев встретились в Брюсселе во второй разДиетолог рассказала о самых вредных сухофруктахМакрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"