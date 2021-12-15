https://ria.ru/20211215/usluga-1763832719.html

Новая услуга Advisory PRO стала доступна в ВТБ Мои Инвестиции

Новая услуга Advisory PRO стала доступна в ВТБ Мои Инвестиции - РИА Новости, 15.12.2021

Новая услуга Advisory PRO стала доступна в ВТБ Мои Инвестиции

В обновленной версии ВТБ Мои Инвестиции появилась услуга Advisory PRO, которая дает возможность инвестировать и достигать финансовых целей вместе с персональным РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T13:40

2021-12-15T13:40

2021-12-15T13:40

новости компаний - экономика

втб

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В обновленной версии ВТБ Мои Инвестиции появилась услуга Advisory PRO, которая дает возможность инвестировать и достигать финансовых целей вместе с персональным консультантом, сообщает пресс-служба ВТБ.Кроме того, пользователи мобильного приложения получили новый функционал для более удобной работы с отчетами по портфелю, субсчетами и сессиями на разных устройствах.В рамках нового сервиса Advisory PRO клиентам предлагаются две инвестиционные стратегии — "Активная торговля", основанная на краткосрочных торговых идеях, и "Стратегический портфель" для долгосрочных инвестиций.Стратегия "Активная торговля" доступна для клиентов, у которых на счетах находится от 5 миллионов рублей, а "Стратегический портфель" - для клиентов, у которых на счетах - от 30 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211215/bank-1763804202.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости компаний - экономика, втб, россия