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Новая услуга Advisory PRO стала доступна в ВТБ Мои Инвестиции
Новая услуга Advisory PRO стала доступна в ВТБ Мои Инвестиции - РИА Новости, 15.12.2021
Новая услуга Advisory PRO стала доступна в ВТБ Мои Инвестиции
В обновленной версии ВТБ Мои Инвестиции появилась услуга Advisory PRO, которая дает возможность инвестировать и достигать финансовых целей вместе с персональным РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T13:40
2021-12-15T13:40
новости компаний - экономика
втб
россия
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В обновленной версии ВТБ Мои Инвестиции появилась услуга Advisory PRO, которая дает возможность инвестировать и достигать финансовых целей вместе с персональным консультантом, сообщает пресс-служба ВТБ.Кроме того, пользователи мобильного приложения получили новый функционал для более удобной работы с отчетами по портфелю, субсчетами и сессиями на разных устройствах.В рамках нового сервиса Advisory PRO клиентам предлагаются две инвестиционные стратегии — "Активная торговля", основанная на краткосрочных торговых идеях, и "Стратегический портфель" для долгосрочных инвестиций.Стратегия "Активная торговля" доступна для клиентов, у которых на счетах находится от 5 миллионов рублей, а "Стратегический портфель" - для клиентов, у которых на счетах - от 30 миллионов рублей.
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новости компаний - экономика, втб, россия
13:40 15.12.2021
 

Новая услуга Advisory PRO стала доступна в ВТБ Мои Инвестиции

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В обновленной версии ВТБ Мои Инвестиции появилась услуга Advisory PRO, которая дает возможность инвестировать и достигать финансовых целей вместе с персональным консультантом, сообщает пресс-служба ВТБ.
Кроме того, пользователи мобильного приложения получили новый функционал для более удобной работы с отчетами по портфелю, субсчетами и сессиями на разных устройствах.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
11:39
ВТБ Онлайн повысил безопасность средств клиентов
В рамках нового сервиса Advisory PRO клиентам предлагаются две инвестиционные стратегии — "Активная торговля", основанная на краткосрочных торговых идеях, и "Стратегический портфель" для долгосрочных инвестиций.
Стратегия "Активная торговля" доступна для клиентов, у которых на счетах находится от 5 миллионов рублей, а "Стратегический портфель" - для клиентов, у которых на счетах - от 30 миллионов рублей.
"Наши приоритеты – это простота, прозрачность и персонализация. Поэтому мы стремимся, чтобы каждое обновление нашего мобильного приложения улучшало его по этим критериям. Персональные инвестиционные консультации, 19 новых стратегий робота-советника, возможность быстрого и удобного анализа портфеля, новый сервис по работе с опционами, значительные изменения в функционале и дизайне "Витрины". Это только часть того, что было сделано за 2021 год. Мы продолжим совершенствовать приложение в следующем году. А поскольку персональные советник очень востребованный сервис, позволяющий повысить эффективность инвестирования, мы будет работать в этом направлении и в новом году предложим нашим клиентам совершенно новый формат инвестиционных консультаций", - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.
 
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