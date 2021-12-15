https://ria.ru/20211215/usloviya-1763763791.html

Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД

Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД - РИА Новости, 15.12.2021

Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД

Иран не выдвигает предусловий или новых условий на переговорах по СВПД в Вене, речь идет об условиях, прописанных в плане, заявил на заседании СБ ООН постпред... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T01:48

2021-12-15T01:48

2021-12-15T01:48

в мире

иран

оон

вена

совет безопасности оон

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ООН, 15 дек – РИА Новости. Иран не выдвигает предусловий или новых условий на переговорах по СВПД в Вене, речь идет об условиях, прописанных в плане, заявил на заседании СБ ООН постпред Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи."Не надо заблуждаться. Мы не выдвигаем каких-либо предусловий или новых условий. Мы говорим о тех же условиях, которые включены в СВПД и резолюцию 2232. Это те же условия, которые составляли основы СВПД, те же условия, которые вылились в обоюдные обязательства участников СВПД", - сказал Раванчи."Без полного удовлетворения этих условий сделка бессмысленна для иранского народа. Таким образом, мы призываем к полному, своевременному, неукоснительному и проверяемому исполнению СВПД. Ни больше ни меньше", - указал он.

https://ria.ru/20211215/vyvody-1763762462.html

иран

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в мире, иран, оон, вена, совет безопасности оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)