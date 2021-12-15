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Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД - РИА Новости, 15.12.2021
Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
Иран не выдвигает предусловий или новых условий на переговорах по СВПД в Вене, речь идет об условиях, прописанных в плане, заявил на заседании СБ ООН постпред... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T01:48
2021-12-15T01:48
2021-12-15T01:48
в мире
иран
оон
вена
совет безопасности оон
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ООН, 15 дек – РИА Новости. Иран не выдвигает предусловий или новых условий на переговорах по СВПД в Вене, речь идет об условиях, прописанных в плане, заявил на заседании СБ ООН постпред Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи."Не надо заблуждаться. Мы не выдвигаем каких-либо предусловий или новых условий. Мы говорим о тех же условиях, которые включены в СВПД и резолюцию 2232. Это те же условия, которые составляли основы СВПД, те же условия, которые вылились в обоюдные обязательства участников СВПД", - сказал Раванчи."Без полного удовлетворения этих условий сделка бессмысленна для иранского народа. Таким образом, мы призываем к полному, своевременному, неукоснительному и проверяемому исполнению СВПД. Ни больше ни меньше", - указал он.
https://ria.ru/20211215/vyvody-1763762462.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иран, оон, вена, совет безопасности оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
Постпред Раванчи заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД в Вене