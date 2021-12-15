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В США заявили о готовности поддержать нормандский формат по Украине
В США заявили о готовности поддержать нормандский формат по Украине - РИА Новости, 15.12.2021
В США заявили о готовности поддержать нормандский формат по Украине
США готовы оказывать поддержку дипломатическим усилиям и "нормандскому формату" для урегулирования конфликта на Украине, говорится в заявлении посольства США в... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:13
2021-12-15T16:31
в мире
украина
сша
россия
москва
дмитрий козак
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. США готовы оказывать поддержку дипломатическим усилиям и "нормандскому формату" для урегулирования конфликта на Украине, говорится в заявлении посольства США в России по итогам визита в Москву помощника госсекретаря Карен Донфрид.В среду Донфрид встретилась в Москве с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком."В ходе этих встреч Донфрид обсудила озабоченности США в связи с наращиванием сил РФ рядом с Украиной и подчеркнула приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Помощник госсекретаря обратила внимание, что достичь прогресса по окончанию конфликта на востоке Украины возможно путем реализации минских соглашений и что США готовы поддержать дипломатические усилия в поддержку "нормандского формата", - говорится в заявлении посольства.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211215/soglasheniya-1763880727.html
https://ria.ru/20211215/nato-1763877970.html
украина
сша
россия
москва
донбасс
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в мире, украина, сша, россия, москва, дмитрий козак, донбасс, ситуация в днр и лнр
16:13 15.12.2021 (обновлено: 16:31 15.12.2021)
 
В США заявили о готовности поддержать нормандский формат по Украине

Посольство США: Штаты готовы оказывать поддержку нормандскому формату по Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве
Флаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. США готовы оказывать поддержку дипломатическим усилиям и "нормандскому формату" для урегулирования конфликта на Украине, говорится в заявлении посольства США в России по итогам визита в Москву помощника госсекретаря Карен Донфрид.
В среду Донфрид встретилась в Москве с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
16:13
В МИД призвали Запад убедить Киев выполнить Минские соглашения
"В ходе этих встреч Донфрид обсудила озабоченности США в связи с наращиванием сил РФ рядом с Украиной и подчеркнула приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Помощник госсекретаря обратила внимание, что достичь прогресса по окончанию конфликта на востоке Украины возможно путем реализации минских соглашений и что США готовы поддержать дипломатические усилия в поддержку "нормандского формата", - говорится в заявлении посольства.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
16:04
Страны НАТО наращивают поставки вооружений на Украину, заявили в МИД
 
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