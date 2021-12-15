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Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями
Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями - РИА Новости, 15.12.2021
Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями
Два стратегических бомбардировщика РФ Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями, сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:13
2021-12-15T14:48
в мире
охотское море
японское море
ту-95мс
россия
арктика
балтийское море
су-35с
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика РФ Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями, сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Охотского и Японского морей. Продолжительность полета составила около девяти часов", - сказали в ведомстве.Истребительное сопровождение обеспечивали Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.Как отмечают в министерстве, экипажи Дальней авиации РФ регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана."Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркивают в Минобороны.
https://ria.ru/20211207/patrulirovanie-1762534812.html
охотское море
японское море
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Кадры патрулирования бомбардировщиков Ту-95МС над Охотским и Японским морями
Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями.
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в мире, охотское море, японское море, ту-95мс, россия, арктика, балтийское море, су-35с
14:13 15.12.2021 (обновлено: 14:48 15.12.2021)
 
Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями

Два бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика РФ Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями, сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.
"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Охотского и Японского морей. Продолжительность полета составила около девяти часов", - сказали в ведомстве.
Истребительное сопровождение обеспечивали Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.
Как отмечают в министерстве, экипажи Дальней авиации РФ регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркивают в Минобороны.
Кадры совместного патрулирования границы белорусскими и российскими истребителями
7 декабря, 12:36
Российские и белорусские истребители выполнили патрулирование вдоль границ
 
В миреОхотское мореЯпонское мореТу-95МСРоссияАрктикаБалтийское мореСу-35С
 
 
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