https://ria.ru/20211215/tu-95ms-1763841113.html
Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями
Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями - РИА Новости, 15.12.2021
Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями
Два стратегических бомбардировщика РФ Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями, сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:13
2021-12-15T14:13
2021-12-15T14:48
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика РФ Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями, сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Охотского и Японского морей. Продолжительность полета составила около девяти часов", - сказали в ведомстве.Истребительное сопровождение обеспечивали Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.Как отмечают в министерстве, экипажи Дальней авиации РФ регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана."Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркивают в Минобороны.
https://ria.ru/20211207/patrulirovanie-1762534812.html
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Кадры патрулирования бомбардировщиков Ту-95МС над Охотским и Японским морями
Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями.
2021-12-15T14:13
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PT1M02S
РИА Новости
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в мире, охотское море, японское море, ту-95мс, россия, арктика, балтийское море, су-35с
14:13 15.12.2021 (обновлено: 14:48 15.12.2021)
Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями
Два бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями