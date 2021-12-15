https://ria.ru/20211215/tu-95ms-1763841113.html

Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями

Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями - РИА Новости, 15.12.2021

Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями

Два стратегических бомбардировщика РФ Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями, сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:13

2021-12-15T14:13

2021-12-15T14:48

в мире

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японское море

ту-95мс

россия

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балтийское море

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика РФ Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями, сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Охотского и Японского морей. Продолжительность полета составила около девяти часов", - сказали в ведомстве.Истребительное сопровождение обеспечивали Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.Как отмечают в министерстве, экипажи Дальней авиации РФ регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана."Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркивают в Минобороны.

https://ria.ru/20211207/patrulirovanie-1762534812.html

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японское море

россия

арктика

балтийское море

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Кадры патрулирования бомбардировщиков Ту-95МС над Охотским и Японским морями Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями. 2021-12-15T14:13 true PT1M02S

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в мире, охотское море, японское море, ту-95мс, россия, арктика, балтийское море, су-35с