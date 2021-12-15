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Религия
https://ria.ru/20211215/travlya-1763802566.html
В РПЦ прокомментировали информацию о травле в гимназии в Серпухове
В РПЦ прокомментировали информацию о травле в гимназии в Серпухове - РИА Новости, 15.12.2021
В РПЦ прокомментировали информацию о травле в гимназии в Серпухове
Причина, по которой бывший ученик устроил ЧП в православной гимназии в Серпухове, вряд ли связана с одноклассниками молодого человека и самим учебным... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:34
2021-12-15T11:34
религия
серпухов
русская православная церковь
взрыв в женском монастыре в серпухове
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Причина, по которой бывший ученик устроил ЧП в православной гимназии в Серпухове, вряд ли связана с одноклассниками молодого человека и самим учебным заведением, в нем хорошая атмосфера и практически индивидуальный подход к учащимся, заявил РИА Новости ответственный секретарь Экспертного совета синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ Вячеслав Матвеев.В понедельник на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре подмосковного Серпухова, где расположена православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского, произошел взрыв. Как сообщал СК, в понедельник утром 18-летний бывший ученик православной гимназии "попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом" у образовательного учреждения. В результате взрыва пострадали семь детей, все они госпитализированы."Я сомневаюсь, что был буллинг со стороны одноклассников или преподавателей. Проблема, на мой взгляд, не в гимназии", - сказал Матвеев РИА Новости, отвечая на вопрос о звучащих в интернете предположениях с обвинениями учебного заведения в травле и конфликтах.По словам эксперта, серпуховская православная гимназия прошла аттестацию в Русской православной церкви в 2017 году."Лично у меня остались только положительные эмоции от гимназии - совершенно нормальные дети, живые, жизнерадостные. Обстановка в гимназии хорошая, душевная атмосфера: тебя услышат, поддержат, не пройдут мимо - это основополагающие принципы любой православной гимназии. Все образовательные требования выполнялись на достаточно высоком уровне. Занятия в классах, где максимум 10-15 человек практически индивидуальные, это совершенно другой подход, другой уровень погружения со стороны преподавателей", - отметил Матвеев.Он рассказал также, что родители перевели сына в гимназию из муниципальной школы, где над ним якобы издевались, вероятно, они при этом рассчитывали на теплое и душевное отношение к ребенку. По его словам, при приеме ученика в гимназию проводится собеседование с родителями.Православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского была открыта в Серпухове в 2001 году. Ученики получают гуманитарное образование с первого по 11-й классы по государственному образовательному стандарту. Учащиеся также знакомятся с основными направлениями православной культуры, в том числе историей Церкви, православным катехизисом, изучают церковнославянский и латинский языки. В классах - от восьми до 16 учащихся. Кроме того, гимназисты занимаются хореографией, церковным пением, хоровым искусством, журналистикой, шахматами.
https://ria.ru/20211213/vzryv-1763457086.html
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серпухов, русская православная церковь, взрыв в женском монастыре в серпухове
11:34 15.12.2021
 

В РПЦ прокомментировали информацию о травле в гимназии в Серпухове

© РИА Новости / Татьяна Панкратова / Перейти в фотобанкЗдание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Татьяна Панкратова
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Причина, по которой бывший ученик устроил ЧП в православной гимназии в Серпухове, вряд ли связана с одноклассниками молодого человека и самим учебным заведением, в нем хорошая атмосфера и практически индивидуальный подход к учащимся, заявил РИА Новости ответственный секретарь Экспертного совета синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ Вячеслав Матвеев.
В понедельник на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре подмосковного Серпухова, где расположена православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского, произошел взрыв. Как сообщал СК, в понедельник утром 18-летний бывший ученик православной гимназии "попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом" у образовательного учреждения. В результате взрыва пострадали семь детей, все они госпитализированы.
Сотрудники Росгвардии у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 14:17Религия
Что известно о напавшем на православную гимназию в Серпухове
"Я сомневаюсь, что был буллинг со стороны одноклассников или преподавателей. Проблема, на мой взгляд, не в гимназии", - сказал Матвеев РИА Новости, отвечая на вопрос о звучащих в интернете предположениях с обвинениями учебного заведения в травле и конфликтах.
По словам эксперта, серпуховская православная гимназия прошла аттестацию в Русской православной церкви в 2017 году.
"Лично у меня остались только положительные эмоции от гимназии - совершенно нормальные дети, живые, жизнерадостные. Обстановка в гимназии хорошая, душевная атмосфера: тебя услышат, поддержат, не пройдут мимо - это основополагающие принципы любой православной гимназии. Все образовательные требования выполнялись на достаточно высоком уровне. Занятия в классах, где максимум 10-15 человек практически индивидуальные, это совершенно другой подход, другой уровень погружения со стороны преподавателей", - отметил Матвеев.
Он рассказал также, что родители перевели сына в гимназию из муниципальной школы, где над ним якобы издевались, вероятно, они при этом рассчитывали на теплое и душевное отношение к ребенку. По его словам, при приеме ученика в гимназию проводится собеседование с родителями.
Православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского была открыта в Серпухове в 2001 году. Ученики получают гуманитарное образование с первого по 11-й классы по государственному образовательному стандарту. Учащиеся также знакомятся с основными направлениями православной культуры, в том числе историей Церкви, православным катехизисом, изучают церковнославянский и латинский языки. В классах - от восьми до 16 учащихся. Кроме того, гимназисты занимаются хореографией, церковным пением, хоровым искусством, журналистикой, шахматами.
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РелигияСерпуховРусская православная церковьВзрыв в женском монастыре в Серпухове
 
 
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