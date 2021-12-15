https://ria.ru/20211215/transportirovka-1763936370.html
"Газпром трансгаз Москва" транспортировал рекордные 10 трлн кубометров газа
"Газпром трансгаз Москва" транспортировал рекордные 10 трлн кубометров газа - РИА Новости, 15.12.2021
"Газпром трансгаз Москва" транспортировал рекордные 10 трлн кубометров газа
Объем транспортировки газа компанией "Газпром трансгаз Москва" за 75 лет составил 10 триллионов кубометров, это первый исторический рекорд в транспортировке... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T19:43
2021-12-15T19:43
2021-12-15T19:43
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Объем транспортировки газа компанией "Газпром трансгаз Москва" за 75 лет составил 10 триллионов кубометров, это первый исторический рекорд в транспортировке газа, сообщил генеральный директор компании Александр Бабаков.Он уточнил, что лидером по потреблению газа является московский промышленный узел, включающий Москву и Московскую область, где рост поставок газа в текущем составит 15-17% - до порядка 45 миллиардов кубометров. Оставшаяся часть - это транспортировка в дальнее и ближнее зарубежье, а также транзит газа другим газотранспортным предприятиям ПАО "Газпром" и "Газпром ПХГ".Как рассказал глава компании, в течение года в рамках поддержания безопасной эксплуатации оборудования в "Газпром трансгаз Москва" провели внутритрубную диагностику порядка 3,5 тысяч километров магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, в результате чего было заменено девять километров труб.Также компания осуществила диагностику и планово-предупредительные ремонты 39 компрессорных цехов и 139 газораспределительных станций (ГРС) своей зоны ответственности.По словам Бабакова, в настоящее время завершается капитальный ремонт двух ГРС – в Московской и Тульской областях, а также техническое перевооружение ГРС в Белгороде.Он добавил, что в "Газпроме" действует целевая программа по переводу парка техники на газомоторное топливо, и сегодня уже 45% парка используют ГМТ. За пять лет количество единиц такой техники удалось увеличить с 673 до 953 единиц.В планах компании сохранить годовые объемы транспортировки газа на уровне 160-180 миллиардов кубометров, указал Бабаков."Газпром трансгаз Москва" обеспечивает поставку природного газа 14 субъектам европейской части России и транзит газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Предприятие снабжает природным газом 25% населения страны и осуществляет треть всех поставок на внутреннем рынке.
https://ria.ru/20211129/vyruchka-1761323250.html
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новости компаний - экономика, москва, александр бабаков, газпром, городское хозяйство москвы, россия
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости.
Объем транспортировки газа компанией "Газпром трансгаз Москва" за 75 лет составил 10 триллионов кубометров, это первый исторический рекорд в транспортировке газа, сообщил генеральный директор компании Александр Бабаков
.
"Основной показатель нашей деятельности - это транспорт газа. И в юбилейный для компании год мы достигли цифры в 10 триллионов кубометров транспорта газа. А, если подводить итоги года, то к концу 2021 года мы ожидаем 165-167 миллиардов кубометров, из которых порядка 85-86 миллиардов - это поставки газа на внутренний рынок, где рост составит порядка 12% к 2020 году", - сказал Бабаков в ходе пресс-конференции, посвященной 75-летнему юбилею крупнейшего газотранспортного предприятия страны.
Он уточнил, что лидером по потреблению газа является московский промышленный узел, включающий Москву
и Московскую область
, где рост поставок газа в текущем составит 15-17% - до порядка 45 миллиардов кубометров. Оставшаяся часть - это транспортировка в дальнее и ближнее зарубежье, а также транзит газа другим газотранспортным предприятиям ПАО "Газпром
" и "Газпром ПХГ".
Как рассказал глава компании, в течение года в рамках поддержания безопасной эксплуатации оборудования в "Газпром трансгаз Москва" провели внутритрубную диагностику порядка 3,5 тысяч километров магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, в результате чего было заменено девять километров труб.
Также компания осуществила диагностику и планово-предупредительные ремонты 39 компрессорных цехов и 139 газораспределительных станций (ГРС) своей зоны ответственности.
По словам Бабакова, в настоящее время завершается капитальный ремонт двух ГРС – в Московской и Тульской областях
, а также техническое перевооружение ГРС в Белгороде
.
"При этом мы, как социально ответственная компания, обращаем внимание и на экологический аспект нашей деятельности, поэтому все работы осуществляются с учетом этой составляющей", - указал глава компании.
Он добавил, что в "Газпроме" действует целевая программа по переводу парка техники на газомоторное топливо, и сегодня уже 45% парка используют ГМТ. За пять лет количество единиц такой техники удалось увеличить с 673 до 953 единиц.
В планах компании сохранить годовые объемы транспортировки газа на уровне 160-180 миллиардов кубометров, указал Бабаков.
"Но самая главная задача – проведение работ по модернизации газораспределительных станций в рамках поручения президента России
по повышению газификации страны, в частности - регионов нашей зоны ответственности. В ЦФО с 2022 по 2025 годы планируется реконструкция, капремонт и техническое перевооружение 35 ГРС, что позволит достичь установленных показателей", - подчеркнул генеральный директор компании.
"Газпром трансгаз Москва" обеспечивает поставку природного газа 14 субъектам европейской части России и транзит газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Предприятие снабжает природным газом 25% населения страны и осуществляет треть всех поставок на внутреннем рынке.