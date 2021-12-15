https://ria.ru/20211215/transportirovka-1763936370.html

"Газпром трансгаз Москва" транспортировал рекордные 10 трлн кубометров газа

"Газпром трансгаз Москва" транспортировал рекордные 10 трлн кубометров газа - РИА Новости, 15.12.2021

"Газпром трансгаз Москва" транспортировал рекордные 10 трлн кубометров газа

Объем транспортировки газа компанией "Газпром трансгаз Москва" за 75 лет составил 10 триллионов кубометров, это первый исторический рекорд в транспортировке... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T19:43

2021-12-15T19:43

2021-12-15T19:43

новости компаний - экономика

москва

александр бабаков

газпром

городское хозяйство москвы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763933294_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_85d417c591c9d9cf06f373118fbe5413.jpg

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Объем транспортировки газа компанией "Газпром трансгаз Москва" за 75 лет составил 10 триллионов кубометров, это первый исторический рекорд в транспортировке газа, сообщил генеральный директор компании Александр Бабаков.Он уточнил, что лидером по потреблению газа является московский промышленный узел, включающий Москву и Московскую область, где рост поставок газа в текущем составит 15-17% - до порядка 45 миллиардов кубометров. Оставшаяся часть - это транспортировка в дальнее и ближнее зарубежье, а также транзит газа другим газотранспортным предприятиям ПАО "Газпром" и "Газпром ПХГ".Как рассказал глава компании, в течение года в рамках поддержания безопасной эксплуатации оборудования в "Газпром трансгаз Москва" провели внутритрубную диагностику порядка 3,5 тысяч километров магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, в результате чего было заменено девять километров труб.Также компания осуществила диагностику и планово-предупредительные ремонты 39 компрессорных цехов и 139 газораспределительных станций (ГРС) своей зоны ответственности.По словам Бабакова, в настоящее время завершается капитальный ремонт двух ГРС – в Московской и Тульской областях, а также техническое перевооружение ГРС в Белгороде.Он добавил, что в "Газпроме" действует целевая программа по переводу парка техники на газомоторное топливо, и сегодня уже 45% парка используют ГМТ. За пять лет количество единиц такой техники удалось увеличить с 673 до 953 единиц.В планах компании сохранить годовые объемы транспортировки газа на уровне 160-180 миллиардов кубометров, указал Бабаков."Газпром трансгаз Москва" обеспечивает поставку природного газа 14 субъектам европейской части России и транзит газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Предприятие снабжает природным газом 25% населения страны и осуществляет треть всех поставок на внутреннем рынке.

https://ria.ru/20211129/vyruchka-1761323250.html

https://ria.ru/20211203/borisov-1762111430.html

https://ria.ru/20211111/gaz-1758524092.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости компаний - экономика, москва, александр бабаков, газпром, городское хозяйство москвы, россия