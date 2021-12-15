https://ria.ru/20211215/transport-1763895775.html

Тверская область продолжит развитие новой транспортной модели

Тверская область продолжит развитие новой транспортной модели - РИА Новости, 15.12.2021

Тверская область продолжит развитие новой транспортной модели

Развитие новой транспортной модели Тверской области, которая реализована в ряде городов и районов Верхневолжья, продолжится по всей области, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T16:59

2021-12-15T16:59

2021-12-15T16:59

тверская область

общество

вышний волочек

кимры

игорь руденя

россия

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ТВЕРЬ, 15 дек – РИА Новости. Развитие новой транспортной модели Тверской области, которая реализована в ряде городов и районов Верхневолжья, продолжится по всей области, сообщил губернатор области Игорь Руденя."В перспективе – развитие транспортной модели в Торжке, Вышнем Волочке, Бологое, Конаково. Это крупные муниципальные образования, где актуальна работа хорошо организованного, стабильного общественного транспорта. Кроме того, работаем по восстановлению трамвайного движения в Твери", - сказал глава региона на пресс-конференции в среду.Он уточнил, что с марта 2022 года новая модель пассажирских перевозок будет запущена на территории Конаковской агломерации. Для ее жителей разработаны 34 маршрута, на линии выйдут 33 автобуса. Все они соответствуют современным экологическим стандартам, оборудованы кондиционерами, терминалами безналичной оплаты и адаптированы для перевозки маломобильных групп населения, сказал Руденя.По его словам, на всех маршрутах будет установлен регулируемый тариф с обязательным предоставлением льготного проезда. Будут предусмотрены варианты абонементов, что позволит пассажирам экономить до 30процентов на поездках. Жители смогут пользоваться удобным мобильным приложением "Волга", позволяющим построить маршрут, посмотреть актуальное расписание движения, отследить нужный автобус в режиме реального времени, приобрести абонемент и оплатить проезд любым удобным способом.В программу модернизации системы пассажирских перевозок входит и обновление остановок общественного транспорта.В 2020 году Тверская область в числе первых регионов России начала модернизацию системы общественного транспорта по поручению президента. Сегодня новая модель пассажирских перевозок внедрена на территории пяти агломераций региона. В их числе – Тверь, Ржев, Кимры.

https://ria.ru/20210906/transport-1748914704.html

https://ria.ru/20210826/transport-1747424455.html

вышний волочек

кимры

россия

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общество, вышний волочек, кимры, игорь руденя, россия