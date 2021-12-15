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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20211215/transport-1763895775.html
Тверская область продолжит развитие новой транспортной модели
Тверская область продолжит развитие новой транспортной модели - РИА Новости, 15.12.2021
Тверская область продолжит развитие новой транспортной модели
Развитие новой транспортной модели Тверской области, которая реализована в ряде городов и районов Верхневолжья, продолжится по всей области, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:59
2021-12-15T16:59
тверская область
общество
вышний волочек
кимры
игорь руденя
россия
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ТВЕРЬ, 15 дек – РИА Новости. Развитие новой транспортной модели Тверской области, которая реализована в ряде городов и районов Верхневолжья, продолжится по всей области, сообщил губернатор области Игорь Руденя."В перспективе – развитие транспортной модели в Торжке, Вышнем Волочке, Бологое, Конаково. Это крупные муниципальные образования, где актуальна работа хорошо организованного, стабильного общественного транспорта. Кроме того, работаем по восстановлению трамвайного движения в Твери", - сказал глава региона на пресс-конференции в среду.Он уточнил, что с марта 2022 года новая модель пассажирских перевозок будет запущена на территории Конаковской агломерации. Для ее жителей разработаны 34 маршрута, на линии выйдут 33 автобуса. Все они соответствуют современным экологическим стандартам, оборудованы кондиционерами, терминалами безналичной оплаты и адаптированы для перевозки маломобильных групп населения, сказал Руденя.По его словам, на всех маршрутах будет установлен регулируемый тариф с обязательным предоставлением льготного проезда. Будут предусмотрены варианты абонементов, что позволит пассажирам экономить до 30процентов на поездках. Жители смогут пользоваться удобным мобильным приложением "Волга", позволяющим построить маршрут, посмотреть актуальное расписание движения, отследить нужный автобус в режиме реального времени, приобрести абонемент и оплатить проезд любым удобным способом.В программу модернизации системы пассажирских перевозок входит и обновление остановок общественного транспорта.В 2020 году Тверская область в числе первых регионов России начала модернизацию системы общественного транспорта по поручению президента. Сегодня новая модель пассажирских перевозок внедрена на территории пяти агломераций региона. В их числе – Тверь, Ржев, Кимры.
https://ria.ru/20210906/transport-1748914704.html
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общество, вышний волочек, кимры, игорь руденя, россия
16:59 15.12.2021
 

Тверская область продолжит развитие новой транспортной модели

© Фото : Правительство Тверской областиТверская область продолжит развитие новой транспортной модели
Тверская область продолжит развитие новой транспортной модели - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : Правительство Тверской области
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ТВЕРЬ, 15 дек – РИА Новости. Развитие новой транспортной модели Тверской области, которая реализована в ряде городов и районов Верхневолжья, продолжится по всей области, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"В перспективе – развитие транспортной модели в Торжке, Вышнем Волочке, Бологое, Конаково. Это крупные муниципальные образования, где актуальна работа хорошо организованного, стабильного общественного транспорта. Кроме того, работаем по восстановлению трамвайного движения в Твери", - сказал глава региона на пресс-конференции в среду.
Он уточнил, что с марта 2022 года новая модель пассажирских перевозок будет запущена на территории Конаковской агломерации. Для ее жителей разработаны 34 маршрута, на линии выйдут 33 автобуса. Все они соответствуют современным экологическим стандартам, оборудованы кондиционерами, терминалами безналичной оплаты и адаптированы для перевозки маломобильных групп населения, сказал Руденя.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на форуме муниципальных образований Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026 в Твери - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 17:57Тверская область
Новую транспортную модель запустят еще в трех районах Верхневолжья
По его словам, на всех маршрутах будет установлен регулируемый тариф с обязательным предоставлением льготного проезда. Будут предусмотрены варианты абонементов, что позволит пассажирам экономить до 30процентов на поездках. Жители смогут пользоваться удобным мобильным приложением "Волга", позволяющим построить маршрут, посмотреть актуальное расписание движения, отследить нужный автобус в режиме реального времени, приобрести абонемент и оплатить проезд любым удобным способом.
В программу модернизации системы пассажирских перевозок входит и обновление остановок общественного транспорта.
"И на федеральном, и на региональном уровне мы постарались включить в транспортную программу обновление остановочных комплексов уже с учетом современных требований – не только в Твери, но и по всей сети, где работает "Транспорт Верхневолжья", - сказал губернатор.
В 2020 году Тверская область в числе первых регионов России начала модернизацию системы общественного транспорта по поручению президента. Сегодня новая модель пассажирских перевозок внедрена на территории пяти агломераций региона. В их числе – Тверь, Ржев, Кимры.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время рабочей поездки в Торжок и Торжокский район - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 20:47Тверская область
Руденя: новую транспортную модель запустят в Торжке и Торжокском районе
 
Тверская областьОбществоВышний ВолочекКимрыИгорь РуденяРоссия
 
 
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