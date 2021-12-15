https://ria.ru/20211215/torgovlya-1763839234.html

Путин и Си Цзиньпин выступили за увеличение доли нацвалют в торговле

Путин и Си Цзиньпин выступили за увеличение доли нацвалют в торговле - РИА Новости, 15.12.2021

Путин и Си Цзиньпин выступили за увеличение доли нацвалют в торговле

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин выступают за увеличение доли национальных валют в двусторонней торговле, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:04

2021-12-15T14:04

2021-12-15T14:04

экономика

китай

владимир путин

си цзиньпин

юрий ушаков

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин выступают за увеличение доли национальных валют в двусторонней торговле, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.Путин провел переговоры с Си Цзиньпином в среду по видеосвязи."И президент, и председатель выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, за расширение сотрудничества по обеспечению доступа российских и китайских инвесторов на фондовые рынки друг друга", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20211215/klimat-1763831285.html

китай

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экономика, китай, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков