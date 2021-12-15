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Путин и Си Цзиньпин выступили за увеличение доли нацвалют в торговле
Путин и Си Цзиньпин выступили за увеличение доли нацвалют в торговле - РИА Новости, 15.12.2021
Путин и Си Цзиньпин выступили за увеличение доли нацвалют в торговле
Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин выступают за увеличение доли национальных валют в двусторонней торговле, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:04
2021-12-15T14:04
2021-12-15T14:04
экономика
китай
владимир путин
си цзиньпин
юрий ушаков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин выступают за увеличение доли национальных валют в двусторонней торговле, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.Путин провел переговоры с Си Цзиньпином в среду по видеосвязи."И президент, и председатель выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, за расширение сотрудничества по обеспечению доступа российских и китайских инвесторов на фондовые рынки друг друга", - сказал Ушаков.
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экономика, китай, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков
Путин и Си Цзиньпин выступили за увеличение доли нацвалют в торговле
Президент Путин и глава Китая Си Цзиньпин выступили за увеличение доли нацвалют в торговле