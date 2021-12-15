https://ria.ru/20211215/torgovlya-1763800614.html
Товарооборот России и Китая превысил допандемийный уровень
Товарооборот России и Китая превысил допандемийный уровень - РИА Новости, 15.12.2021
Товарооборот России и Китая превысил допандемийный уровень
Товарооборот России и Китая за январь-ноябрь увеличился на 31% и превысил допандемийный уровень, в недалекой перспективе страны преодолеют рубеж в 200... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:25
2021-12-15T11:25
2021-12-15T12:08
экономика
китай
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/110494/30/1104943039_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_d7598bae65367eaf7df4d68838d3f191.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Товарооборот России и Китая за январь-ноябрь увеличился на 31% и превысил допандемийный уровень, в недалекой перспективе страны преодолеют рубеж в 200 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин."В январе-ноябре этого года товарооборот увеличился на 31%, до 123 миллиардов долларов. Уже побиты рекордные показатели допандемийного 2019 года. В недалекой перспективе, как и договаривались, преодолеем рубеж в 200 миллиардов", - сказал Путин в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, которая проходила по видеосвязи.
https://ria.ru/20211214/gaz-1763755506.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/110494/30/1104943039_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_442582e2c8f6353205b2bc3ee38c2661.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, владимир путин, россия
11:25 15.12.2021 (обновлено: 12:08 15.12.2021)
Товарооборот России и Китая превысил допандемийный уровень
Президент Путин заявил, что товарооборот России и Китая превысил допандемийный уровень