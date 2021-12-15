https://ria.ru/20211215/torgovlya-1763800614.html

Товарооборот России и Китая превысил допандемийный уровень

Товарооборот России и Китая превысил допандемийный уровень - РИА Новости, 15.12.2021

Товарооборот России и Китая превысил допандемийный уровень

Товарооборот России и Китая за январь-ноябрь увеличился на 31% и превысил допандемийный уровень, в недалекой перспективе страны преодолеют рубеж в 200... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T11:25

2021-12-15T11:25

2021-12-15T12:08

экономика

китай

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Товарооборот России и Китая за январь-ноябрь увеличился на 31% и превысил допандемийный уровень, в недалекой перспективе страны преодолеют рубеж в 200 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин."В январе-ноябре этого года товарооборот увеличился на 31%, до 123 миллиардов долларов. Уже побиты рекордные показатели допандемийного 2019 года. В недалекой перспективе, как и договаривались, преодолеем рубеж в 200 миллиардов", - сказал Путин в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, которая проходила по видеосвязи.

https://ria.ru/20211214/gaz-1763755506.html

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экономика, китай, владимир путин, россия