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В Общественной палате обсудили закон о телемедицинских осмотрах водителей
В Общественной палате обсудили закон о телемедицинских осмотрах водителей - РИА Новости, 15.12.2021
В Общественной палате обсудили закон о телемедицинских осмотрах водителей
Пациентам в России в 2020 году было оказано 7 миллионов телемедицинских консультаций, а на дистанционном мониторинге состояния здоровья находились 1,7 миллиона... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T21:36
2021-12-15T21:40
общество
пугачев
здоровье - общество
павел пугачев
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пациентам в России в 2020 году было оказано 7 миллионов телемедицинских консультаций, а на дистанционном мониторинге состояния здоровья находились 1,7 миллиона человек, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.Он выступил в среду на круглом столе в Общественной палате, посвященном выработке единообразного подхода к пониманию возможности проведения медицинских осмотров дистанционным способом с целью совершенствования уровня безопасности на автомобильных дорогах.Замминистра отметил, что к активному применению телемедицинских консультаций подтолкнула пандемия COVID-19."За 2020 год 1,7 миллиона человек находились на дистанционном мониторинге за состоянием здоровья и в целом за 2020 год пациентам было оказано 7 миллионов (телемедицинских) консультаций", - сказал Пугачев.Пугачев отметил, что у Минздрава были отработаны механизмы и проверены технологические возможности. Кроме того, уже есть зарегистрированные медицинские изделия, которые позволяют проводить подобные медицинские осмотры."Законодательно и организационно мы находимся на очень высокой стадии для того, чтобы перейти к закреплению этих норм в законодательстве и к практической реализации", - заключил Пугачев.На рассмотрение Государственной Думы 9 декабря был внесен проект изменений в Федеральные законы "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и "О безопасности дорожного движения". Принятие этих изменений может вывести практику проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей с использованием дистанционных технологий на уровень государственного регулирования.
https://ria.ru/20211206/mishustin-1762328027.html
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общество, пугачев, здоровье - общество, павел пугачев, россия, коронавирус в россии
21:36 15.12.2021 (обновлено: 21:40 15.12.2021)
 

В Общественной палате обсудили закон о телемедицинских осмотрах водителей

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСпециалист по ультразвуковому исследованию за органами контроля и управления телемедицинской роботизированной установкой для удаленного ультразвукового исследования
Специалист по ультразвуковому исследованию за органами контроля и управления телемедицинской роботизированной установкой для удаленного ультразвукового исследования - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пациентам в России в 2020 году было оказано 7 миллионов телемедицинских консультаций, а на дистанционном мониторинге состояния здоровья находились 1,7 миллиона человек, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.
Он выступил в среду на круглом столе в Общественной палате, посвященном выработке единообразного подхода к пониманию возможности проведения медицинских осмотров дистанционным способом с целью совершенствования уровня безопасности на автомобильных дорогах.
Замминистра отметил, что к активному применению телемедицинских консультаций подтолкнула пандемия COVID-19.
"За 2020 год 1,7 миллиона человек находились на дистанционном мониторинге за состоянием здоровья и в целом за 2020 год пациентам было оказано 7 миллионов (телемедицинских) консультаций", - сказал Пугачев.
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Пугачев отметил, что у Минздрава были отработаны механизмы и проверены технологические возможности. Кроме того, уже есть зарегистрированные медицинские изделия, которые позволяют проводить подобные медицинские осмотры.
"Законодательно и организационно мы находимся на очень высокой стадии для того, чтобы перейти к закреплению этих норм в законодательстве и к практической реализации", - заключил Пугачев.
На рассмотрение Государственной Думы 9 декабря был внесен проект изменений в Федеральные законы "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и "О безопасности дорожного движения". Принятие этих изменений может вывести практику проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей с использованием дистанционных технологий на уровень государственного регулирования.
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