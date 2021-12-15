https://ria.ru/20211215/telemeditsina-1763950957.html

В Общественной палате обсудили закон о телемедицинских осмотрах водителей

В Общественной палате обсудили закон о телемедицинских осмотрах водителей - РИА Новости, 15.12.2021

В Общественной палате обсудили закон о телемедицинских осмотрах водителей

Пациентам в России в 2020 году было оказано 7 миллионов телемедицинских консультаций, а на дистанционном мониторинге состояния здоровья находились 1,7 миллиона... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T21:36

2021-12-15T21:36

2021-12-15T21:40

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пациентам в России в 2020 году было оказано 7 миллионов телемедицинских консультаций, а на дистанционном мониторинге состояния здоровья находились 1,7 миллиона человек, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.Он выступил в среду на круглом столе в Общественной палате, посвященном выработке единообразного подхода к пониманию возможности проведения медицинских осмотров дистанционным способом с целью совершенствования уровня безопасности на автомобильных дорогах.Замминистра отметил, что к активному применению телемедицинских консультаций подтолкнула пандемия COVID-19."За 2020 год 1,7 миллиона человек находились на дистанционном мониторинге за состоянием здоровья и в целом за 2020 год пациентам было оказано 7 миллионов (телемедицинских) консультаций", - сказал Пугачев.Пугачев отметил, что у Минздрава были отработаны механизмы и проверены технологические возможности. Кроме того, уже есть зарегистрированные медицинские изделия, которые позволяют проводить подобные медицинские осмотры."Законодательно и организационно мы находимся на очень высокой стадии для того, чтобы перейти к закреплению этих норм в законодательстве и к практической реализации", - заключил Пугачев.На рассмотрение Государственной Думы 9 декабря был внесен проект изменений в Федеральные законы "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и "О безопасности дорожного движения". Принятие этих изменений может вывести практику проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей с использованием дистанционных технологий на уровень государственного регулирования.

https://ria.ru/20211206/mishustin-1762328027.html

https://ria.ru/20210903/telemeditsina-1748573935.html

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