https://ria.ru/20211215/telekanaly-1763763988.html

Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы

Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы - РИА Новости, 15.12.2021

Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы

Руководство Украины вело переговоры с бизнесменами по поводу установления контроля над принадлежащими им телеканалами, олигарх Ринат Ахметов, на которого сейчас РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T01:57

2021-12-15T01:57

2021-12-15T01:57

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украина

киев

петр порошенко

евгений мураев

дмитрий гордон

россия

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КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Руководство Украины вело переговоры с бизнесменами по поводу установления контроля над принадлежащими им телеканалами, олигарх Ринат Ахметов, на которого сейчас "нападают", отказался от этого, заявил бывший руководитель офиса президента Андрей Богдан."Насколько я понимаю, что происходит… (Бывший депутат Верховной рады - ред.) Евгений Мураев, по-моему, официально сказал, что к нему присылали "хомячков", которые предлагали отдать телеканал "Наш"... Ко всем олигархам присылали "хомячков". Кто-то согласился, кто-то делает вид, что он согласился, а кто-то не согласился", – сказал Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном на YouTube.На уточняющий вопрос, кто не согласился, он ответил: "Тот, на кого нападают, - Ринат". Холдинг "Медиа Группа Украина", входящий в компанию Ахметова, включает крупнейшие телеканалы "Украина", "Украина 24" и ряд других.Зеленский 26 ноября заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря на Украине государственном перевороте, к которому якобы причастен в том числе Ахметов. По его словам, в этом участвуют граждане Украины и РФ. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, заявил, что Россия никогда таким не занимается. Первого декабря в Киеве прошло два митинга – предпринимателей и недовольных политикой Зеленского.Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко продал свои телеканалы "5 канал" и "Прямой" после принятия закона "об олигархах".

https://ria.ru/20211215/parodirovanie-1763763452.html

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в мире, украина, киев, петр порошенко, евгений мураев, дмитрий гордон, россия