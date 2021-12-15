https://ria.ru/20211215/suverenitet-1763923454.html

МИД ФРГ заявил, что убийство Хангошвили осложнит диалог с Москвой

МИД ФРГ заявил, что убийство Хангошвили осложнит диалог с Москвой - РИА Новости, 15.12.2021

МИД ФРГ заявил, что убийство Хангошвили осложнит диалог с Москвой

Германия хочет выстраивать отношения с Россией на основе международного права и взаимного уважения, убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили осложняет... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T18:35

2021-12-15T18:35

2021-12-15T18:55

в мире

берлин (город)

германия

мид германии

glock

москва

сергей нечаев (дипломат)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763407807_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_8f341103488ce4913a7724ea3319bd54.jpg

БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Германия хочет выстраивать отношения с Россией на основе международного права и взаимного уважения, убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили осложняет этот диалог, заявила глава германского МИД Анналена Бербок.Высший суд Берлина признал ранее в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Такого наказания требовала прокуратура, которая считает, что убийство было совершено по заданию "от государственных ведомств правительства Российской Федерации". Защита настаивала на недостаточности доказательной базы.Бербок напомнила, что во вторник провела телефонную беседу со своим российским коллегой Сергеем Лавровом и заявила ему о готовности Берлина к открытому и честному диалогу с Москвой."Это должно происходить на основе международного права и взаимного уважения. Очевидно, что (такие) действия, как убийство в Тиргартене, сильно обременяют такой диалог. Федеральное правительство будет делать все необходимое, чтобы гарантировать безопасность и уважение к нашему правому порядку", - заявила она журналистам в среду, комментируя приговор суда по делу Хангошвили.В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили, который, по данным источников РИА Новости в силовых структурах РФ, был активным участником бандподполья на Северном Кавказе, застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, его настоящее имя - Вадим Красиков, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте.Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что решение суда Берлина по делу об убийстве Хангошвили - это очевидный недружественный акт, он не будет оставлен без реакции. По его словам, в России считают приговор необъективным и политическим, это серьезно отягощает непростые отношения Москвы и Берлина.

https://ria.ru/20211215/posolstvo-1763921487.html

https://ria.ru/20211215/khangoshvili-1763866292.html

берлин (город)

германия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, берлин (город), германия, мид германии, glock , москва, сергей нечаев (дипломат), россия, зелимхан хангошвили, анналена бербок