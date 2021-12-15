Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/suverenitet-1763923454.html
МИД ФРГ заявил, что убийство Хангошвили осложнит диалог с Москвой
МИД ФРГ заявил, что убийство Хангошвили осложнит диалог с Москвой - РИА Новости, 15.12.2021
МИД ФРГ заявил, что убийство Хангошвили осложнит диалог с Москвой
Германия хочет выстраивать отношения с Россией на основе международного права и взаимного уважения, убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили осложняет... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T18:35
2021-12-15T18:55
в мире
берлин (город)
германия
мид германии
glock
москва
сергей нечаев (дипломат)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763407807_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_8f341103488ce4913a7724ea3319bd54.jpg
БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Германия хочет выстраивать отношения с Россией на основе международного права и взаимного уважения, убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили осложняет этот диалог, заявила глава германского МИД Анналена Бербок.Высший суд Берлина признал ранее в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Такого наказания требовала прокуратура, которая считает, что убийство было совершено по заданию "от государственных ведомств правительства Российской Федерации". Защита настаивала на недостаточности доказательной базы.Бербок напомнила, что во вторник провела телефонную беседу со своим российским коллегой Сергеем Лавровом и заявила ему о готовности Берлина к открытому и честному диалогу с Москвой."Это должно происходить на основе международного права и взаимного уважения. Очевидно, что (такие) действия, как убийство в Тиргартене, сильно обременяют такой диалог. Федеральное правительство будет делать все необходимое, чтобы гарантировать безопасность и уважение к нашему правому порядку", - заявила она журналистам в среду, комментируя приговор суда по делу Хангошвили.В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили, который, по данным источников РИА Новости в силовых структурах РФ, был активным участником бандподполья на Северном Кавказе, застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, его настоящее имя - Вадим Красиков, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте.Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что решение суда Берлина по делу об убийстве Хангошвили - это очевидный недружественный акт, он не будет оставлен без реакции. По его словам, в России считают приговор необъективным и политическим, это серьезно отягощает непростые отношения Москвы и Берлина.
https://ria.ru/20211215/posolstvo-1763921487.html
https://ria.ru/20211215/khangoshvili-1763866292.html
берлин (город)
германия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763407807_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5782e68c5f3b32663e2ca86865945627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), германия, мид германии, glock , москва, сергей нечаев (дипломат), россия, зелимхан хангошвили, анналена бербок
18:35 15.12.2021 (обновлено: 18:55 15.12.2021)
 
МИД ФРГ заявил, что убийство Хангошвили осложнит диалог с Москвой

Глава МИД ФРГ Бербок, что убийство Хангошвили в Берлине осложнит диалог с Москвой

© REUTERS / Gonzalo FuentesМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Германия хочет выстраивать отношения с Россией на основе международного права и взаимного уважения, убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили осложняет этот диалог, заявила глава германского МИД Анналена Бербок.
Высший суд Берлина признал ранее в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Такого наказания требовала прокуратура, которая считает, что убийство было совершено по заданию "от государственных ведомств правительства Российской Федерации". Защита настаивала на недостаточности доказательной базы.
Здание посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
18:28
Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата
Бербок напомнила, что во вторник провела телефонную беседу со своим российским коллегой Сергеем Лавровом и заявила ему о готовности Берлина к открытому и честному диалогу с Москвой.
"Это должно происходить на основе международного права и взаимного уважения. Очевидно, что (такие) действия, как убийство в Тиргартене, сильно обременяют такой диалог. Федеральное правительство будет делать все необходимое, чтобы гарантировать безопасность и уважение к нашему правому порядку", - заявила она журналистам в среду, комментируя приговор суда по делу Хангошвили.
В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили, который, по данным источников РИА Новости в силовых структурах РФ, был активным участником бандподполья на Северном Кавказе, застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, его настоящее имя - Вадим Красиков, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте.
Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что решение суда Берлина по делу об убийстве Хангошвили - это очевидный недружественный акт, он не будет оставлен без реакции. По его словам, в России считают приговор необъективным и политическим, это серьезно отягощает непростые отношения Москвы и Берлина.
В суде Берлина начинается процесс по делу об убийстве гражданина Грузии в парке Тиргартен - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15:32
Заказчика убийства Хангошвили в Берлине не установили
 
В миреБерлин (город)ГерманияМИД ГерманииGlockМоскваСергей Нечаев (дипломат)РоссияЗелимхан ХангошвилиАнналена Бербок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52Пашинян и Алиев встретились в Брюсселе во второй раз
02:35Диетолог рассказала о самых вредных сухофруктах
02:22Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
Лента новостейМолния
Пашинян и Алиев встретились в Брюсселе во второй разДиетолог рассказала о самых вредных сухофруктахМакрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу