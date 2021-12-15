18:35 15.12.2021 (обновлено: 18:55 15.12.2021)
МИД ФРГ заявил, что убийство Хангошвили осложнит диалог с Москвой
Глава МИД ФРГ Бербок, что убийство Хангошвили в Берлине осложнит диалог с Москвой
БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Германия хочет выстраивать отношения с Россией на основе международного права и взаимного уважения, убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили осложняет этот диалог, заявила глава германского МИД Анналена Бербок.
Высший суд Берлина признал ранее в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Такого наказания требовала прокуратура, которая считает, что убийство было совершено по заданию "от государственных ведомств правительства Российской Федерации". Защита настаивала на недостаточности доказательной базы.
Бербок напомнила, что во вторник провела телефонную беседу со своим российским коллегой Сергеем Лавровом и заявила ему о готовности Берлина к открытому и честному диалогу с Москвой.
"Это должно происходить на основе международного права и взаимного уважения. Очевидно, что (такие) действия, как убийство в Тиргартене, сильно обременяют такой диалог. Федеральное правительство будет делать все необходимое, чтобы гарантировать безопасность и уважение к нашему правому порядку", - заявила она журналистам в среду, комментируя приговор суда по делу Хангошвили.
В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили, который, по данным источников РИА Новости в силовых структурах РФ, был активным участником бандподполья на Северном Кавказе, застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, его настоящее имя - Вадим Красиков, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте.
Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что решение суда Берлина по делу об убийстве Хангошвили - это очевидный недружественный акт, он не будет оставлен без реакции. По его словам, в России считают приговор необъективным и политическим, это серьезно отягощает непростые отношения Москвы и Берлина.