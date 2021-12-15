https://ria.ru/20211215/sotsvyplaty-1763788335.html

В Липецкой области сократили сроки рассмотрения заявок по соцвыплатам

В Липецкой области сократили сроки рассмотрения заявок по соцвыплатам - РИА Новости, 15.12.2021

В Липецкой области сократили сроки рассмотрения заявок по соцвыплатам

Решение по представлению мер соцподдержки в Липецкой области будет приниматься в течение пяти рабочих дней, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T10:34

2021-12-15T10:34

2021-12-15T10:34

липецкая область

игорь артамонов

социальные выплаты

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ЛИПЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Решение по представлению мер соцподдержки в Липецкой области будет приниматься в течение пяти рабочих дней, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, ежемесячно специалисты управления социальной политики рассматривают более десяти тысяч заявлений, и в 98% случаев решение принимается именно в пять рабочих дней, хотя законпредусматривает от 10 до 35 рабочих дней – в зависимости от вида выплаты. Столь длительный срок принятия решений вызывал недовольство получателей.Артамонов отметил, что была проведена реструктуризация центров социальной защиты населения, в результате нагрузка на специалистов, занимающихся назначением выплат, стала более равномерной. Специалисты получили возможность работать с заявлениями жителей региона в целом, а не только своего района. Кроме этого, была проведена автоматизация части процессов, что позволило сотрудникам сэкономить время для других этапов работы.Глава региона сообщил, что решение о сокращении сроков рассмотрения заявления при оперативном получении ответов на межведомственные запросы касается всех выплат по линии социальной защиты, кроме помощи на основании социального контракта. В последнем случае решение принимается в течение десяти рабочих дней.

https://ria.ru/20211213/sotskontrakt-1763475635.html

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игорь артамонов, социальные выплаты