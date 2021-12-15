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Липецкая область
https://ria.ru/20211215/sotsvyplaty-1763788335.html
В Липецкой области сократили сроки рассмотрения заявок по соцвыплатам
В Липецкой области сократили сроки рассмотрения заявок по соцвыплатам - РИА Новости, 15.12.2021
В Липецкой области сократили сроки рассмотрения заявок по соцвыплатам
Решение по представлению мер соцподдержки в Липецкой области будет приниматься в течение пяти рабочих дней, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T10:34
2021-12-15T10:34
липецкая область
игорь артамонов
социальные выплаты
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ЛИПЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Решение по представлению мер соцподдержки в Липецкой области будет приниматься в течение пяти рабочих дней, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, ежемесячно специалисты управления социальной политики рассматривают более десяти тысяч заявлений, и в 98% случаев решение принимается именно в пять рабочих дней, хотя законпредусматривает от 10 до 35 рабочих дней – в зависимости от вида выплаты. Столь длительный срок принятия решений вызывал недовольство получателей.Артамонов отметил, что была проведена реструктуризация центров социальной защиты населения, в результате нагрузка на специалистов, занимающихся назначением выплат, стала более равномерной. Специалисты получили возможность работать с заявлениями жителей региона в целом, а не только своего района. Кроме этого, была проведена автоматизация части процессов, что позволило сотрудникам сэкономить время для других этапов работы.Глава региона сообщил, что решение о сокращении сроков рассмотрения заявления при оперативном получении ответов на межведомственные запросы касается всех выплат по линии социальной защиты, кроме помощи на основании социального контракта. В последнем случае решение принимается в течение десяти рабочих дней.
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игорь артамонов, социальные выплаты
10:34 15.12.2021
 

В Липецкой области сократили сроки рассмотрения заявок по соцвыплатам

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛИПЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Решение по представлению мер соцподдержки в Липецкой области будет приниматься в течение пяти рабочих дней, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, ежемесячно специалисты управления социальной политики рассматривают более десяти тысяч заявлений, и в 98% случаев решение принимается именно в пять рабочих дней, хотя законпредусматривает от 10 до 35 рабочих дней – в зависимости от вида выплаты. Столь длительный срок принятия решений вызывал недовольство получателей.
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Артамонов отметил, что была проведена реструктуризация центров социальной защиты населения, в результате нагрузка на специалистов, занимающихся назначением выплат, стала более равномерной. Специалисты получили возможность работать с заявлениями жителей региона в целом, а не только своего района. Кроме этого, была проведена автоматизация части процессов, что позволило сотрудникам сэкономить время для других этапов работы.
Глава региона сообщил, что решение о сокращении сроков рассмотрения заявления при оперативном получении ответов на межведомственные запросы касается всех выплат по линии социальной защиты, кроме помощи на основании социального контракта. В последнем случае решение принимается в течение десяти рабочих дней.
"Мы постоянно улучшаем систему оказания услуг населению. В этой работе очень важна обратная связь от жителей, как было в этом случае. За короткий срок нам удалось усовершенствовать систему межведомственного взаимодействия, что позволило сократить перечень предоставляемых документов и срок рассмотрения заявления", – заявил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамоновсоциальные выплаты
 
 
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