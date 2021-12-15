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Французское географическое общество
Французское географическое общество - РИА Новости, 15.12.2021
Французское географическое общество
Французское географическое общество – одно из старейших научных сообществ во Франции и старейшее географическое общество в мире. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T04:06
2021-12-15T04:06
справки
франция
французское географическое общество
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Французское географическое общество – одно из старейших научных сообществ во Франции и старейшее географическое общество в мире.Его создание было задумано в 1785 году Жаном-Николя Буашем (1741-1825), первым географом и картографом короля Людовика XVI.15 декабря 1821 года в здании мэрии Парижа (Hotel de Ville) состоялось собрание, положившее начало первому географическому обществу – Парижскому (Societe de geographie de Paris). В заседании участвовало 217 человек, среди которых были известные ученые того времени: Александр Гумбольдт, Пьер-Симон Лаплас, Жорж Кювье, Жозеф Луи Гей-Люссак, Клод Луи Бертолле, Жозеф Фурье, Жан Франсуа Шампольон и др. Первым президентом географического общества был избран математик и астроном, член Французской академии наук Пьер-Симон Лаплас. Впоследствии руководители общества сменялись каждый год. В течение XIX и в первые годы ХХ века Французское географическое общество поощряло экспедиции в малоизвестные земли, поддерживало издание карт и книг. Членами общества были исследователи, географы и писатели-путешественники, в том числе Адольф Жоан, Жюль Верн, Элизе Реклю, Поль Видаль де ла Блаш. Членами общества были также многие промышленники, торговцы, инженеры, а также энтузиасты географии всех профессий. Французское географическое общество участвовало во многих конференция и конгрессах, посвященных строительству автомобильных и железных дорог, разведке и эксплуатации природных ресурсов. Президент Французского географического общества (1881) Фердинанд Мари де Лессепс принимал непосредственное участие в строительстве Суэцкого и Панамского каналов. Географическое общество было на пике своего развития во время Второй империи (1852-1870). Его членами были император Наполеон III, правители Швеции, Норвегии, Португалии, Бельгии, Испании и Румынии. Всплеск активности географическое общество переживало с 1864 года под председательством Проспера де Шасселуп-Лауба (министра военно-морского флота и колоний) в связи с французской колониальной экспансией, в которой географическое общество стало привилегированным посредником. Однако в начале XX века географического общество начало терять свой престиж.Во второй половине XX века Французское географическое общество получило новый виток развития в сотрудничестве с исследовательскими университетскими лабораториями. В настоящее время Французское географическое общество ставит своей целью продвижение и развитие географии во всем ее разнообразии. Для этого оно использует все современные средства, имеющиеся в его распоряжении: различные публикации, конференции, семинары и конгрессы, поездки с сопровождением и комментариями его членов, соответствующие обмены научной дипломатией и др.Другая его миссия – сохранить, изучить и сделать доступным географическое наследие. Коллекция географического общества включает 100 тысяч томов публикаций, в том числе множество рассказов о путешествиях; две тысячи периодических изданий; 50 тысяч карт, атласов и глобусов; 145 тысяч фотографий, сделанных в период с 1850 по 1950 год по всему миру; множество ценных рукописей. Французское географическое общество состоит из действительных и почетных членов. Действительные члены общества платят взносы. Звание почетного члена может быть присвоено лицам, оказавшим выдающиеся услуги ассоциации или географии.Компанией управляет совет директоров, состоящий из 24 человек. Члены совета директоров избираются общим собранием сроком на пять лет из числа действующих и почетных членов общества.В настоящее время Французское географическое объединяет около тысячи действительных членов и около ста почетных членов со всех континентов. Среди них князь Монако Альбер II и принц Великобритании Чарльз.Французское географическое общество издает ежеквартальный обзор La Géographie, предназначенный для широкой публики, а также Бюллетень для членов географического общества, в котором собрана вся информация о жизни общества. Французским географическим обществом вручается несколько премий и призов, в том числе Гран-при науки, учрежденной по инициативе князя Монако Ренье (1923-2005).Президент Французского географического общества – Жан-Робер Питт, почетный профессор университета Париж-Сорбонна, бывший президент этого университета.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, франция, французское географическое общество
04:06 15.12.2021
 

Французское географическое общество

CC BY 2.0 / Fred Romero / Здание Французского географического общества
Здание Французского географического общества - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
CC BY 2.0 / Fred Romero /
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Французское географическое общество – одно из старейших научных сообществ во Франции и старейшее географическое общество в мире.
Его создание было задумано в 1785 году Жаном-Николя Буашем (1741-1825), первым географом и картографом короля Людовика XVI.
15 декабря 1821 года в здании мэрии Парижа (Hotel de Ville) состоялось собрание, положившее начало первому географическому обществу – Парижскому (Societe de geographie de Paris). В заседании участвовало 217 человек, среди которых были известные ученые того времени: Александр Гумбольдт, Пьер-Симон Лаплас, Жорж Кювье, Жозеф Луи Гей-Люссак, Клод Луи Бертолле, Жозеф Фурье, Жан Франсуа Шампольон и др.
Первым президентом географического общества был избран математик и астроном, член Французской академии наук Пьер-Симон Лаплас. Впоследствии руководители общества сменялись каждый год.
В течение XIX и в первые годы ХХ века Французское географическое общество поощряло экспедиции в малоизвестные земли, поддерживало издание карт и книг. Членами общества были исследователи, географы и писатели-путешественники, в том числе Адольф Жоан, Жюль Верн, Элизе Реклю, Поль Видаль де ла Блаш. Членами общества были также многие промышленники, торговцы, инженеры, а также энтузиасты географии всех профессий. Французское географическое общество участвовало во многих конференция и конгрессах, посвященных строительству автомобильных и железных дорог, разведке и эксплуатации природных ресурсов. Президент Французского географического общества (1881) Фердинанд Мари де Лессепс принимал непосредственное участие в строительстве Суэцкого и Панамского каналов.
Географическое общество было на пике своего развития во время Второй империи (1852-1870). Его членами были император Наполеон III, правители Швеции, Норвегии, Португалии, Бельгии, Испании и Румынии. Всплеск активности географическое общество переживало с 1864 года под председательством Проспера де Шасселуп-Лауба (министра военно-морского флота и колоний) в связи с французской колониальной экспансией, в которой географическое общество стало привилегированным посредником. Однако в начале XX века географического общество начало терять свой престиж.
Во второй половине XX века Французское географическое общество получило новый виток развития в сотрудничестве с исследовательскими университетскими лабораториями.
В настоящее время Французское географическое общество ставит своей целью продвижение и развитие географии во всем ее разнообразии. Для этого оно использует все современные средства, имеющиеся в его распоряжении: различные публикации, конференции, семинары и конгрессы, поездки с сопровождением и комментариями его членов, соответствующие обмены научной дипломатией и др.
Другая его миссия – сохранить, изучить и сделать доступным географическое наследие. Коллекция географического общества включает 100 тысяч томов публикаций, в том числе множество рассказов о путешествиях; две тысячи периодических изданий; 50 тысяч карт, атласов и глобусов; 145 тысяч фотографий, сделанных в период с 1850 по 1950 год по всему миру; множество ценных рукописей.
Французское географическое общество состоит из действительных и почетных членов. Действительные члены общества платят взносы. Звание почетного члена может быть присвоено лицам, оказавшим выдающиеся услуги ассоциации или географии.
Компанией управляет совет директоров, состоящий из 24 человек. Члены совета директоров избираются общим собранием сроком на пять лет из числа действующих и почетных членов общества.
В настоящее время Французское географическое объединяет около тысячи действительных членов и около ста почетных членов со всех континентов. Среди них князь Монако Альбер II и принц Великобритании Чарльз.
Французское географическое общество издает ежеквартальный обзор La Géographie, предназначенный для широкой публики, а также Бюллетень для членов географического общества, в котором собрана вся информация о жизни общества.
Французским географическим обществом вручается несколько премий и призов, в том числе Гран-при науки, учрежденной по инициативе князя Монако Ренье (1923-2005).
Президент Французского географического общества – Жан-Робер Питт, почетный профессор университета Париж-Сорбонна, бывший президент этого университета.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиФранцияФранцузское географическое общество
 
 
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