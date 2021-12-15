https://ria.ru/20211215/soglasheniya-1763880727.html

В МИД призвали Запад убедить Киев выполнить Минские соглашения

В МИД призвали Запад убедить Киев выполнить Минские соглашения - РИА Новости, 15.12.2021

В МИД призвали Запад убедить Киев выполнить Минские соглашения

Москва призывает Запад убедить Киев в необходимости выполнения минских соглашений и недопущения эскалации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T16:13

2021-12-15T16:13

2021-12-15T16:27

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Москва призывает Запад убедить Киев в необходимости выполнения минских соглашений и недопущения эскалации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы надеемся, что все-таки, что, наконец, хватит юридической, политической, да и просто человеческой воли закрыть этот экстремистский ресурс (сайт "Миротворец"). И мы призываем западных кураторов Киева и международные структуры все-таки открыть глаза и увидеть, что происходит на Украине, прекратить способствовать вот этим своим безмолвием ее милитаризации и использовать влияние, чтобы убедить руководство этой страны в необходимости выполнения минских соглашений, не допустить эскалации обстановки, которая может иметь непредсказуемые последствия для региональной и европейской безопасности", - сказала Захарова на брифинге.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211214/ukraina-1763642940.html

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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр, украина, мария захарова, россия