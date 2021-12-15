https://ria.ru/20211215/sneg-1763778163.html

В Москве с начала декабря утилизировали более миллиона кубометров снега

В Москве с начала декабря утилизировали более миллиона кубометров снега - РИА Новости, 15.12.2021

В Москве с начала декабря утилизировали более миллиона кубометров снега

Более 1 миллиона кубометров снега вывезено на столичные снегосплавные пункты и утилизировано с начала декабря, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T09:17

2021-12-15T09:17

2021-12-15T09:17

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общество

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 1 миллиона кубометров снега вывезено на столичные снегосплавные пункты и утилизировано с начала декабря, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."С 1 по 14 декабря в городе прошло несколько сильных снегопадов, в общей сложности выпало 37 см снега, что составляет более 95% месячной нормы. На снегосплавные пункты за этот период было вывезено и утилизировано более 1 млн кубометров снега", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что в этом сезоне в столице круглосуточно работают 56 снегосплавных пунктов, для утилизации собранного снега в центральном административном округе при необходимости задействуют 38 мобильных снегосплавов."Принцип действия снегосплавных пунктов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Снежная масса попадает в специальные сооружения, куда подается сточная вода из канализационных каналов и коллекторов температурой не ниже 10 градусов, при контакте с ней снег начинает таять", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что весь мусор из снега оседает в песколовках, которые установлены на всех пунктах. Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в городские очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки."Все столичные снегосплавные пункты полностью отвечают современным требованиям, позволяют эффективно решать задачи по утилизации снега, не нанося вред окружающей среде", - заключил Бирюков.

https://ria.ru/20211215/aktsiya-1763777907.html

https://ria.ru/20211214/ploschadki-1763675204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, петр бирюков